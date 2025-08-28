La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alcaraz mete miedo en Nueva York

El tenista murciano accede a la tercera ronda del US Open tras arrollar a Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3) y ahora chocará con Darderi

Germán Abril

Germán Abril

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:45

Carlos Alcaraz está volando en Nueva York. Nadie brilla más que él en la noche neoyorquina. Ni Opelka, ni Bellucci han sido capaces de ... hacer siquiera cosquillas en el chasis del murciano, mucho más ligero en este US Open. Doblegó al italiano (6-1, 6-0 y mostrando de todo su repertorio: Derechas a mil por hora, dejadas milimétricas, globos de escuadra y cartabón, un revés sólido para dar continuidad a los peloteos y una volea exquisita. Con un nivel de concentración altísimo, para no conceder a la más mínima alegría a su rival, ya está en tercera ronda del US Open, donde se medirá a otro italiano: Luciano Darderi.

