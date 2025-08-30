McEnroe lo tiene claro: «Carlos Alcaraz es el chico más talentoso que he visto en una pista»

Carlos Alcaraz, que este domingo buscará un puesto en los cuartos de final del US Open frente al francés Arthur Rinderknech (19.30 horas), ... sigue en boca de todo el mundo en Nueva York. Este año está ofreciendo su versión más sólida y es el gran favorito para conquistar el último Grand Slam de la temporada.

John McEnroe, de 66 años, leyenda estadounidense del tenis y actualmente comentarista de ESPN, no dudó en situar a Alcaraz en un pedestal muy especial, por encima de todos los grandes campeones que él ha visto durante toda su vida. «Carlos Alcaraz es el chico más talentoso que he visto en una pista de tenis. Más que Federer, Nadal o Djokovic, tres tenistas a quienes respeto muchísimo. Pero Alcaraz es aún más talentoso», dijo McEnroe.

A los tres miembros del Big Three los calificó como «tres grandes» cuya huella en el tenis «es y será imborrable». Pero, en términos de talento puro, de esa capacidad natural para desplegar un abanico de golpes casi ilimitado y adaptarse a cualquier situación, el extenista estadounidense considera que Alcaraz está un paso por encima de los tres.

Mentalidad y carácter

Además del talento y la velocidad de juego de Alcaraz, McEnroe hizo hincapié en su personalidad, carácter y actitud. El murciano no solo juega con intensidad, sino que transmite alegría, energía positiva y un espíritu que contagia al público. «Tiene todas las habilidades necesarias para triunfar», insistió el norteamricano, apuntando no solo a lo técnico, sino también a lo emocional, psicológico y mental.

Mientras, hoy toca centrarse en el duelo frente a Rinderknech, quien se animó ayer antes de medirse al murciano. «También me enfrenté a Zverev en Wimbledon, y le gané. Me he enfrentado al 1, al 2 y al 3 en los últimos Grand Slams. Desde luego, prefiero enfrentarme a ellos en octavos y no en primera ronda, como a Jannik y Sascha. Tengo la suerte de haberme enfrentado ya varias veces a Alcaraz, por lo que sé lo que necesito para competir con él. Supone un paso enorme, pero no me voy a intimidar. Intentaré abrirme paso con mi juego y darlo todo en pista», señaló ayer el tenista galo, de 30 años y 82 del mundo.

«No me puedo sentir favorito frente a Carlos, pero tengo la misma voluntad y ganas de ir a por la victoria. De hecho, ya conseguí molestarle un poco en su día. Sé que puedo mostrar mi talento», comentó el francés, que se ha enfrentado en tres ocasiones al murciano y en las tres ha perdido, la última de ellas en Queen's (7-5 y 6-4).