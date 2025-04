El duro aviso de Roberto Bautista a Carlos Alcaraz: «No creo que vaya a ganar Grand Slams acostándose a las siete de la mañana»

S. C. Viernes, 25 de abril 2025, 18:21 | Actualizado 18:47h. Comenta Compartir

El paso de Roberto Bautista por el Mutua Madrid Open no estaba destinado a tener un gran foco mediático. El tenista castellonense, número 55 del mundo, a sus 37 años está lejos de sus mejores días sobre las pistas y fue derrotado este viernes por Alexander Zverev en un cómodo doble 6-2. Sin embargo, Bautista tuvo su dosis de protagonismo al ser preguntado por el gran ausente en el torneo, Carlos Alcaraz.

El murciano a pesar de no estar sobre la tierra de la Caja Mágica está siendo el gran protagonista por el documental que ha estrenado en Netflix esta semana. En él Alcaraz deja claro que no quiere renunciar a su vida personal y a disfrutar fuera de las pistas de tenis. El jugador de El Palmar quiere luchar por ser uno de los mejores tenistas de la historia, pero no por ello renunciar a poder salir con sus amigos un sábado por la noche o a tener una semana de desconexión en Ibiza.

🧠🗣️ La reflexión de Roberto Bautista sobre los hábitos de Carlos Alcaraz que ha desvelado en su documental



🏆🎾 "El tenis de máximo nivel demanda mucho. No creo que vaya a ganar Grand Slams acostándose a las 7:00"



🎙️@hectorglez29 | @angelgarciacg_ pic.twitter.com/JY9ywvs59R — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 25, 2025

Y, sobre esa forma de ver el tenis, y la vida, ha respondido Bautista con un aviso directo a Alcaraz: «Yo creo que el tenis de máximo nivel demanda mucho, ¿no? No creo que Carlos vaya a ganar Grand Slams acostándose a las siete de la mañana». El castellonense añadió que «el tenis es muy exigente, que ahora es todo muy bonito y es muy joven, pero tiene que saber que si quiere igualar los números de los tres cracks tiene que jugar 15 años a gran nivel». Bautista también explicó que considera a Alcaraz «un jugador y una persona inteligente. Seguro que poco a poco se va a dar cuenta de lo que necesita para estar a ese nivel y lo va a implementar».