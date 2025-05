Carlos Alcaraz: «He aprendido a no pensar en lo que la gente me diga» El murciano, que vuelve a las pistas hoy en Roma contra Lajovic, asegura que en su docuserie de Netflix solo «trataba de mostrar cómo soy»

El tenista murciano Carlos Alcaraz aseguró ayer sentirse «bien físicamente» de cara a su debut este viernes en el Masters 1000 de Roma, frente al serbio Dusan Lajovic, 131 del mundo. El jugador de El Palmar dijo estar «recuperado» de sus problemas en el aductor. Lo hizo este jueves en una conferencia de prensa previa a su estreno en el torneo, que será hoy no antes de las 13.00 horas. No obstante, anunció que jugará con una venda compresora por precaución y porque él se siente así «más seguro y tranquilo».

«Estoy bien físicamente, no me noto nada. Obviamente, he entrenado bien pero no es la exigencia de un partido», explicó Alcaraz, que en los últimos días trabajó a un alto nivel de exigencia en Roma, con muy buenas sensaciones, junto a Zverev y De Miñaur, a quien ayer le ganó el set que disputaron (6-2).

«Hay que ser un poco inteligente. He entrenado para ver cómo me sentía y ha ido bien. No tengo dolor. Tomaré precauciones para pensar más allá. Mi fisio y mi equipo me han sugerido que juegue con eso (la venda compresora) y yo voy con todo con las decisiones que se tomen», añadió. «Vamos a ver contra Lajovic. Es lo más importante, el primer partido. En este torneo he jugado pocos partidos, concretamente dos, pero tengo la ilusión de jugar aquí y ver dónde llego. Pero estoy dando importancia a otras cosas más allá del resultado», aseveró el murciano.

Le preguntaron, por supuesto, por la catarata de reacciones que ha tenido su docuserie de Netflix. Y él se mantuvo firme en sus convicciones. «En el documental trataba de mostrar cómo soy. Pero una cosa que he aprendido es a no pensar en lo que la gente me diga, o al menos gente que no sea de mi círculo, mi equipo, mi familia, mis amigos cercanos. Oigo cosas buenas y otras malas, pero yo quiero seguir mi camino, hacerlo a mi manera», reiteró el ganador de cuatro grandes, que hoy vuelve a competir en Roma.

