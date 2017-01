Selena Gomez necesita la bendición de Justin Bieber para seguir adelante con The Weeknd

Aunque hace ya mucho tiempo que Selena Gomez y Justin Bieber no son pareja, la texana sigue teniendo muy presente al que fuera su novio. Ahora, la cantante ha encontrado de nuevo el amor en Abel Tesfaye, pero no está dispuesta a seguir adelante hasta que el que el canadiense dé su «bendición», asegura HollywoodLife.

Aunque el ídolo musical se haya mantenido ajeno a los comentarios sobre la relación de su exnovia, el canadiense se ha atrevido a opinar que The Weeknd es «estrafalario», según captaron unas cámaras de TMZ. A Selena Gomez no le sentaría muy bien escuchar esa opinión sobre su nuevo amor, además quiere la bendición de Justin Bieber para poder seguir adelante su relación en paz.

Una fuente ha explicado en el portal HollywoodLife que Selena Gomez todavía puede ser muy influenciable por el canadiense. Esa misma persona afirma que la texana «se sentiría muy disgustada» si se enterase de lo que Bieber anda diciendo por ahí de Abel.

Por otro lado, la relación de Gomez y The Weeknd sigue viento en popa. Sus amigos relatan que ambos actuan como pareja y no les importa besarse en público. Eso sí, el ánimo de la cantante podría cambiar si se enterase de que su exnovio no habla muy bien de su nuevo chico.