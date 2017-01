Justin Bieber aprende a pasar desapercibido sin disfrazarse

Como si fuese el vecino del cuarto o el amigo de un amigo al que siempre ves pero que nunca recuerdas su cara. Justin Bieber pasea por Los Angeles y nadie consigue reconocerle porque viste normal. Como si fuera un veinteañero más, el canadiense ha aprendido por fin a pasar desapercibido a los ojos del resto.

Hace unos meses, Bieber protagonizó una divertida anécdota en Amsterdam cuando se disfrazó para intentar que nadie le reconociera. Entonces, el cantante se puso una barba postiza y una peluca que ocultaban su cara. Por desgracia, el atuendo no pasó inadvertido y fueron muchos los que reconocieron a la estrella musical.

Justin tipo: señora apartese casi me caigo no mame no entiende que soy Justin Bieber

JAJAJAJAJAJA