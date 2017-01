Justin Bieber y otros creen que lo de Selena Gomez y su nuevo novio es un montaje

Bien por rabia, bien por celos, Justin Bieber no se cree la relación de Selena Gomez con The Weeknd. Como él hay más gente que se muestra escéptica a pensar que entre la texana y este canadiense haya surgido el amor. Lo que a ojos de cantante de 'Sorry' ha pasado entre su ex y su paisano es un acuerdo de colaboración.

El exnovio de Selena Gomez todavía no se ha pronunciado sobre la nueva relación de la texana con su compatriota. Sin embargo, a su círculo íntimo, el canadiense sí que habría opinado sobre ellos. Bieber cree que estarían fingiendo una relación por motivos publicitarios, pues piensa que estarían trabajando en una colaboración musical.

La teoría de Justin Bieber es la de muchos otros. Y es que Gomez ya tiene historias con este tipo de relaciones sentimentales. Ocurrió con Joe Jonas y también con Zedd, la prensa empezó a relacionar a la texana con estos cantantes y luego todo quedó en meras colaboraciones, ¿será igual con The Weeknd?

Lo cierto es que a Selena Gomez no le hacía falta mucha colaboración estos días. Con haber vuelto al trabajo tras pasarse meses desaparecida del mapa ya tenía bastante. No obstante sí que resultó sorprendente verla besándose con el canadiense por la calle poco después de que se la relacionara con otros hombres, como Maluma.