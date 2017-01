Selena Gomez vuelve a cambiar de look y hace esto con su pelo

No sabemos si tiene un problema de identidad personal o si va haciendo pruebas a ver cual le convence más. Selena Gomez ha vuelto a someterse a un cambio de imagen. Este es el más drástico de todos los que hemos visto en la cantante en los últimos meses. Parece que, definitivamente, ha dicho adiós a su melena.

El pasado verano, se recortó el flequillo para lucir un rostro más redondeado. Poco después, se añadió unos reflejos rubios que le daban mucha luz en su cara. Hace poco menos de un mes, Selena Gomez se cortó la melena por debajo de los hombros; ahora lo ha vuelto a hacer.

Los paparazzi han captado a la cantante paseando por la calle con un café 'take away' y nuevo look. La joven se ha sometido a un drástico corte de pelo y se ha cortado la melena por encima de los hombros. La intérprete de 'Good for you' está genial con su nueva imagen, y es que poco le puede quedar mal a ella.

pueden creer que selena gomez invento como verse perfecta en cada momento pic.twitter.com/7dPzVGfX5V — ☾ (@selenaforra) 20 de enero de 2017

Dicen que año nuevo, vida nueva, y la de Selena Gomez parece haber radicalmente. Tras unos meses de depresiones y tratamientos de rehabilitación, la cantante ha vuelto a sonreír al lado de The Weeknd. La noticia se conocía hace una semana y no podía sorprender más a todo el mundo. Hoy, la pareja bomba del año ha vuelto a dar pistas de que lo suyo va para adelante.