Justin Bieber se consuela con Kourtney Kardashian del desengaño de Selena Gomez

El pasado fin de semana, un día después de ver las fotos de Selena Gomez y The Weeknd besándose, Justin Bieber decidió buscar consuelo y un hombro en el que llorar. Lo encontró en Kourtney Kardashian, con quien se ha rumoreado en varias ocasiones que haya podido tener un 'affair' amoroso.

El canadiense salió por West Hollywood con la hermana de su amiga Kendall Jenner. Por una vez, no fue él quien acaparó todas las miradas sino su atractiva acompañante. Vestida con un body con transparencias que dejaba muy poco a la imaginación, dejó locos a los fotógrafos y seguro que también al cantante.

En otras ocasiones, Justin Bieber y Kourtney Kardashian han pasado la noche en un hotel. De esta última salida se desconoce cómo acabó la velada, aunque muchos son los que apuestan porque la pareja se dio apoyo mutuo durante su salida nocturna. Y es que la hermana de Kim Kardashian llevaba unos días estresada: su exmarido y padre de sus hijos desapareció una noche de la semana pasada sin dejar rastro. Fue al volver a tener noticias suyas cuando la mujer decidió salir de fiesta con el canadiense.

Kourtney Kardashian Flashes Nipples In Sheer Bra On Night Out With Justin Bieber — Pics - Hollywood Life https://t.co/Hge6dDBlsopic.twitter.com/bbF0YcApwe