Selena Gomez, ¿pone celoso a Justin Bieber con The Weeknd?

Selena Gomez deslumbra por donde pise y no cabe duda de que siempre enamora a alguien. Ahora, meses después de que haya atravesado un mal momento por su enfermedad del lupus, parece ser que ha encontrado el amor en The Weeknd. Sin embargo, los seguidores no se creen que esta relación sea real y piensan que se trata de una farsa para promocionarse.

Lo que está claro es que sean o no novios, la texana, una vez más ha vuelto a poner celoso a Justin Bieber.

Al igual que ocurrión con Nick Jonas o Zedd, que solo trabajó con ellos, pero se decía que podrían ser más que amigos, lo mismo podía ocurrir con The Weeknd. Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido su romance, pero una imagen vale más que mil palabras y ambos han sido cazados en más de una ocasión juntos. Eso sí, no se sabe si es por motivos laborales, o realmente podrían tener un tórrido romance. ¿Qué pensáis?

Justin Bieber no soporta ver a Selena Gomez en brazos de otros hombres y para llamar su atención se ha reencontrado con una vieja amiga, Kourtney Kardashian con quien habría pasado una rato agradable en The Peppermint Club de Los Ángeles.

Kourtney acudió a la cita con un body transparente de lo más sexy que no dejaba lugar a la imaginación. ¿Querría provocar al cantante? O simplemente le apetecía ponerse bella. Ambos siempre han mantenido una amistad muy especial, y las 'beliebers' creen que solo son amigos y ella le apoya cuando el cantante sufre por la exniña Disney.

En cualquier caso, Justin Bieber vuelve a enloquecer por Selena Gomez. ¿Intentará recuperarla?