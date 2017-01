Bella Hadid se siente «herida» por la relación de su ex con Selena Gomez

No ha tenido suficiente tiempo Bella Hadid para superar la ruptura con Abel Tesfaye. Por eso se siente «herida» al ver como su exnovio ya se besuquea con Selena Gomez por las calles y no se oculta ante los medios. La modelo de Victoria's Secret cree que ha pasado poco tiempo para asimilar estas imágenes tan impactantes.

Según publica la revista People, aunque su ruptura no fuera muy traumática ni dolorosa, Bella Hadid no se ha tomado muy bien las fotos de la cantante con su exnovio. «Lo ha superado muy rápido», explica un amigo de la modelo al magazine.

Para la hermana de Gigi Hadid, enamorarse tan pronto después de su relación era inconcebible y no entiende como The Weeknd lo ha hecho. La modelo está herida y dolida con la situación y, aunque la nueva conquista de su ex cree que no es para tanto, a ella le va a costar superar este duro varapalo.

Desde que cortó su relación con The Weeknd, no se ha relacionado a Bella Hadid con nadie. Sí que se le ha visto disfrutar con sus amigas en discotecas de Los Angeles, sin embargo. Seguramente, con el tiempo, su corazón se curará.