Selena Gomez cree que no traicionó a Bella Hadid y le pide que se relaje

Desde que se conoció que Selena Gomez y The Weeknd habían iniciado una relación sentimental, no se ha parado de hablar sobre qué pensará Bella Hadid, exnovia del cantante y presumible amiga de la texana. Pronto se despejaron todas las dudas, la modelo se siente «traicionada y apuñalada» por la ex niña Disney.

La hermana de Gigi Hadid ha confesado a sus amigos más cercanos que lo de Selena Gomez ha sido una traición y le ha dedicado una flamante peineta a que juraba ser su amiga. No obstante, la intérprete de 'Good for you' no está tan de acuerdo con lo que dice la ex de su novio; para ella, Bella Hadid no era más que una conocida con la que tenía amigos en común.

Así, la texana ha recomendado a la ex de The Weeknd que «se calme» un poquito. Al parecer, Bella Hadid estaría un poco alterada con lo ocurrido. Según revela una fuente a TMZ, la modelo no entiende que Gomez no le haya avisado a ella antes de salir en los medios de comunicación. La maniquí de Victoria's Secret siente rabia de que la que consideraba amiga vaya presumiendo de ligue por ahí y de haberse enterado de todo por la prensa.

La situación es toda una 'girl war' que lleva camino de salpicar al resto de la pandilla de súper amigas de Taylor Swift. La que ha liado The Weeknd tendrá consecuencias en este 'squad' previsiblemente. Falta por ver quién se pone del lado de quién en esta guerra que ya ha tenido el primer asalto.