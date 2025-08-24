Potenciar la belleza natural de una maravilla mediterránea

La Manga del Mar Menor, uno de los paraísos costeros más reconocidos de la Región de Murcia, alberga una serie de intervenciones arquitectónicas que dialogan ... perfectamente con su paisaje y su historia. Una de las rutas más fascinantes es la que recorre tres edificaciones clave que definen el carácter moderno y funcional de la zona.

La Plaza al Mar, junto al Hotel Galúa, diseñada por Enrique Mínguez Martínez en 2018, transforma el litoral en un espacio accesible y de disfrute, ofreciendo un mirador que conecta el mar con la ciudad. Su diseño renovador respeta el entorno costero y revitaliza el área urbana, mejorando la accesibilidad y el paisaje urbano.

El Collados Beach Club de La Manga, obra de Juan Antonio Sánchez Morales, Miguel Mesa del Castillo Clavel y Riccardo Crespi (2008), es otro emblema arquitectónico que marca el 'skyline' de la zona. Su original cúpula y el audaz uso del espacio reflejan una interacción constante entre la modernidad y la naturaleza, preservando un icono del pasado mientras se adapta al presente.

Ficha técnica 1. Bungalós Hacienda Dos Mares José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún (Corrales y Molezún).1967 Foto: COAMU

2. Collados Beach Club de La Manga Juan Antonio Sánchez Morales, Miguel Mesa del Castillo Clavel y Riccardo Crespi. 2008 Foto: David Frutos

3. Plaza al Mar junto al Hotel Galúa Enrique Mínguez Martínez. 2018 Foto: Enrique Mínguez Martínez

Finalmente, los Bungalós en Hacienda Dos Mares, diseñados con vistas al mar por Corrales y Molezún en 1967, destacan por su integración con el terreno y su estética moderna, ofreciendo una experiencia única de confort y relación con el entorno.

Estas tres obras, cada una en su época, muestran cómo la arquitectura en La Manga del Mar Menor ha sabido respetar y potenciar la belleza natural de este rincón mediterráneo.