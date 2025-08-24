Potenciar la belleza natural de una maravilla mediterránea
LA VERDAD
Domingo, 24 de agosto 2025, 07:51
La Manga del Mar Menor, uno de los paraísos costeros más reconocidos de la Región de Murcia, alberga una serie de intervenciones arquitectónicas que dialogan ... perfectamente con su paisaje y su historia. Una de las rutas más fascinantes es la que recorre tres edificaciones clave que definen el carácter moderno y funcional de la zona.
La Plaza al Mar, junto al Hotel Galúa, diseñada por Enrique Mínguez Martínez en 2018, transforma el litoral en un espacio accesible y de disfrute, ofreciendo un mirador que conecta el mar con la ciudad. Su diseño renovador respeta el entorno costero y revitaliza el área urbana, mejorando la accesibilidad y el paisaje urbano.
El Collados Beach Club de La Manga, obra de Juan Antonio Sánchez Morales, Miguel Mesa del Castillo Clavel y Riccardo Crespi (2008), es otro emblema arquitectónico que marca el 'skyline' de la zona. Su original cúpula y el audaz uso del espacio reflejan una interacción constante entre la modernidad y la naturaleza, preservando un icono del pasado mientras se adapta al presente.
Ficha técnica
-
1. Bungalós Hacienda Dos Mares José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún (Corrales y Molezún).1967 Foto: COAMU
-
2. Collados Beach Club de La Manga Juan Antonio Sánchez Morales, Miguel Mesa del Castillo Clavel y Riccardo Crespi. 2008 Foto: David Frutos
-
3. Plaza al Mar junto al Hotel Galúa Enrique Mínguez Martínez. 2018 Foto: Enrique Mínguez Martínez
Finalmente, los Bungalós en Hacienda Dos Mares, diseñados con vistas al mar por Corrales y Molezún en 1967, destacan por su integración con el terreno y su estética moderna, ofreciendo una experiencia única de confort y relación con el entorno.
Estas tres obras, cada una en su época, muestran cómo la arquitectura en La Manga del Mar Menor ha sabido respetar y potenciar la belleza natural de este rincón mediterráneo.
