Óscar Ferrer (Varry Brava): combo de mar y montaña para disfrutar en familia de música, lectura y esnórquel

Alternando gira de directos y ocio, el verano de Óscar Ferrer viene marcado por un combo en el que no han faltado el mar y ... el río, la playa y el monte. Vocalista de Varry Brava, compositor y productor musical, Ferrer ha disfrutado de una semana familiar en Cabo Roig, donde ha compartido con sus peques la afición por el esnórquel, y de unos días de turismo natural en Moratalla y en el campo de Cieza.

Sabedor de que la inspiración espera a la vuelta de cada esquina, en su maleta lleva consigo el portátil, en el que escribe ideas y graba melodías. También, como cada vez que sale de casa –ya sea para ofrecer un concierto o, simplemente, para viajar–, atesora entre sus pertenencias un cordón de plata, en espiral, que le regaló su abuela. Con ella, cuenta orgulloso, se crió.

En su atuendo acuático, cuatro imprescindibles: un bañador azul marino, con dos rayas laterales amarillas y una blanca, las gafas y el tubo de buceo y los escarpines. Asegura que la arena y él no son «amigos», por lo que prefiere las playas de piedras y las escapadas al río. Tampoco olvida en su equipaje la lectura en papel. Este verano ha sido el turno de 'El acto de crear', del productor y gurú Rick Rubin. Distintivas en él, al igual que las gafas de sol, las gorras son parte inevitable de sus pertrechos.

En esta temporada, dos fijas: una Starter, de visera plana y color vaquero, y una Goorin Bros, de visera redonda, verde y color huevo. Además, para escuchar su siempre ampliable 'playlist' musical, cuyas últimas adquisiciones son 'Lovely Day', de Bill Withers, 'All Things Nice', de Niki Kini, y 'High No More', de Hajaj, prefiere los auriculares de cable. Y es que siente que, si el sonido viaja a través de las ondas, no es tan fiel.