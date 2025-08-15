La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Georgina y Cristiano muestran el anillo que este le ha regalado a su pareja. @georginagio
El amor versión XXL

Ana Rodríguez de Viguri

Ana Rodríguez de Viguri

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:09

Cristiano Ronaldo le ha regalado a su prometida un anillo gigantesco, de estética cuestionable, que vale lo mismo que el PIB de un país pequeño. ... Y lo muestra al mundo como si fuese otro de sus trofeos, y en ese gesto se condensan dos verdades: el mal gusto del nuevo rico y que el «menos es más» no va con ellos.

  Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
