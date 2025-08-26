'Karate Kid' y 'El Mago de Oz', entre las últimas proyecciones del ciclo 'Cine bajo las estrellas' de Murcia

LA VERDAD Martes, 26 de agosto 2025, 23:43 Comenta Compartir

El ciclo 'Cine bajo las estrellas', la experiencia piloto de cine de verano gratuito en el Auditorio Parque de Fofó de Murcia, termina esta semana con cinco proyecciones que comienzan con 'Karate kid' y culminan con 'Centauros del diserto'.

Más de 13.000 espectadores han disfrutado ya del cine de verano de la Filmoteca de la Región de Murcia, que arrancó el 9 de julio con 'E.T. el extraterrestre' de Steven Spielberg. Para la última sesión de miércoles, que han estado dedicadas a la nostalgia ochentera, se proyectará a partir de las 21.30 horas 'Karate kid' de John G. Avildsen, la película que en 1984 comenzó la popular saga.

Para el jueves, dedicado a 'Filmo en familia', se mostrará el largometraje de animación 'El libro de la selva', de Wolfgang Reitherman, a las 21:30 horas y 'El mago de Oz', de Víctor Fleming, a las 23.00 horas. La última sesión de la semana y con la que concluye esta iniciativa cultural, la del viernes, también será doble y se proyectarán los clásicos 'Blade Runner' de Ridley Scott –a las 21:30 horas– y 'Centauros del desierto' de John Ford –a las 23:15 horas–.

El director general del Instituto de la Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, hizo balance de la iniciativa: «Los espectadores de la Filmoteca regional nos hicieron llegar su añoranza y deseo de contar con un cine de verano con una programación de calidad. Pusimos en marcha 'Cine bajo las estrellas' con películas ochenteras, cine familiar y grandes clásicos, y el público ha respondido».

En Cartagena, el ciclo de la FICCmoteca de verano, organizado por Cultura del Ayuntamiento y el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), despidió su quinta edición ayer con la proyección de 'El Rey León', el clásico Dinsey de 1984 en el auditorio Paco Martín del Parque Torres. 'Mary Popins', 'Terminator' y 'Batman' son algunas de las cintas que se han podido ver en este ciclo.

