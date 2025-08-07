Siguen las semifinales del Cante de las Minas con exhibición de talento en todas las categorías Todavía quedan entradas para las actuaciones de este viernes en Oferplan

LA VERDAD Jueves, 7 de agosto 2025, 19:54 Comenta Compartir

El concurso de la 64 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas celebra este viernes por la noche, a las 22 horas (con entradas con descuentos en la web de Oferplan) la tercera de las semifinales. La primera, que tuvo lugar el miércoles por la noche, fue una demostración de talento sobre las tablas de la Catedral del Cante de los aspirantes a los máximos galardones del encuentro flamenco.

Esta primera cita comenzó con los candidatos en la categoría de instrumentista flamenco: Lorenzo Moya (Ciudad Real) interpretó minera y bulerías con su piano yOstalinda Suárez (Badajoz) hizo taranta cartagenera y flautasía flamenca con su flauta. En la categoría de cante, concursaron Raquel Salas (Huelva) con minera y granaína; Iván Chaskío (Alicante) con minera, cartagenera, seguiriya y alegrías; Andreles Amador (Almería) con fandangos y seguiriya; Rosi Campos (Málaga) con levantica y malagueña. El toque corrió a cargo de Samuel de Encarni(Cádiz) con minera y guajira, y el baile por Ofelia Márquez (Cádiz) con taranto y caña. Ya en la 'Catedral del Cante', a las 22:00 horas, tendrá lugar la segunda seminfinal del concurso del

Anoche participaron José Carlos Hanza Fernández (Almería) con su piano por taranta y soleá por bulerías, y Raúl Herrera Moreno (Madrid) con el chelo con taranto y soleá por bulerías, en la categoría de instrumentista. La guitarra flamenca la protagonizaron Mercedes Luján (Lorca , con taranta y bulería, y el baile lo puso el gaditano José Viñas con taranto y seguiriya. El cante corrió a cargo de Francisco Javier Heredia Hernández 'Francisco Heredia' (Jaén) con minera, taranta, granaína y soleá; Anabel de Vico (Sevilla) con minera, murciana, granaína y seguiriya; Gregorio Moya (Ciudad Real) con minera, cartagenera, malagueña y mariana, y Lidia Rodríguez (Sevilla) con malagueña y abandolao. Isco Heredia al cante y Juan Martínez a la guitarra protagonizon la madrugá en El Almacén.

Temas

Cante de las Minas