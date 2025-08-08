El carisma de Lola Herrera enamora en el Teatro de Invierno

LA VERDAD Viernes, 8 de agosto 2025, 00:12 Comenta Compartir

Lola Herrera y Natalia Dicenta, madre e hija en la vida real, comparten escenario en la adaptación teatral de 'El camino a La Meca', de Athol Fugard, en la versión de Claudio Tolcachir, con Carlos Olalla completando el reparto. Este jueves fue la primera función en el Teatro de Invierno de San Javier, dentro del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, y este viernes será la segunda función, a partir de las 22.30 horas.

Dice Tolcachir que «una de las principales razones que encuentro para sumarme a un proyecto es saber, o intuir, que será la oportunidad de conocer y compartir experiencias con personas que me conmuevan para siempre. Fui muy afortunado en mi vida en contar con el cariño y la complicidad de artistas inmensos. Fuentes de inspiración. Me enamoré de Lola Herrera encuentro tras encuentro. Fascinado con su carisma, conmovido por su lucidez, alucinado por su curiosidad y su deseo».

Ampliar Guillermo Carrión / AGM

Se trataba entonces, insiste Tolcachir, «de encontrar un material que estuviera a la altura de semejante mujer, que representara de alguna manera todo aquello de lo que ella deseaba hablar. Y yo con ella. 'El camino a La Meca', de Athol Fugard, se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación. Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentando a su tiempo y al mundo que la rodea».

Al leerla, Tolcachir escuchó la voz de Lola latiendo en cada texto. «Sin trascendencias flotan en el aire las ganas de vivir con libertad y de hacerlo intensamente. Deseábamos conformar un elenco con el que el viaje fuera enriquecedor y placentero, porque todos sentimos que esta será una experiencia del todo transformadora». Honrado y entusiasmado, así se sintió el director.

