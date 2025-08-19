'El Brujo', un juglar del siglo XXI, con todo por decir en San Javier

LA VERDAD Martes, 19 de agosto 2025, 00:25 Comenta Compartir

Rafael Álvarez 'El Brujo', viejo conocido del Festival de San Javier, vuelve al auditorio del Parque Almansa esta noche (22.30 horas, Auditorio Parque Almansa, 15 euros) para presentar su último espectáculo, 'Volar con los pies en el suelo'. Se trata de un montaje inspirado en los comediantes del teatro clásico y popular, parientes lejanos de los graciosos del Siglo de Oro, que como él mismo, construían su actuación mezclando fragmentos de diversas obras y se lanzaban a volar en escena confiados en las alas de su inspiración, utilizando la improvisación para conectar con la audiencia.

En 'Volar con los pies en el suelo', que sigue el esquema del monólogo al que pone música original , Javier Alejano, El Brujo, explora temas profundos y universales. Con la palabra y la improvisación consigue crear una atmósfera única en cada función, haciendo que cada representación sea una experiencia irrepetible. El Brujo, no solo actúa, sino que comparte su visión del mundo, reflexionando sobre la vida, la muerte, el amor, la libertad y otros temas existenciales. La obra se caracteriza por su humor, poesía y su capacidad para conectar con las emociones del espectador.

El Brujo es autor, director y actor de este nuevo montaje en el que además de obras clásicas y de referencias a los comediantes del teatro clásico y popular también hay humor del siglo XXI. Su manera de meter al público, sus «improvisaciones» y su manera de introducir la actualidad en cualquier contexto , con referencias a políticos y personajes de primera línea, confieren a sus espectáculos una dimensión festiva, divertida y humorística, a la que pone música su único compañero en el escenario, Javier Alejano. La sobriedad de la escenografía otorga todo el protagonismo a la palabra de este juglar del siglo XXI.