Maite Arocas: «Este país necesita buscar la armonía; yo llevaría el 'feng shui' al Congreso de los Diputados»

La primera pregunta de esta entrevista no la plantea el entrevistador, sino la entrevistada, que pide la fecha de nacimiento de su interlocutor. Según la ... respuesta, Maite Arocas informa sobre el perfil energético que recibimos en el momento de nacer. «¡Eres 'yang'! Del área de Trueno. Eres puro movimiento y...». Y aquí no hemos venido a hablar de nuestro libro, sino del suyo. Por ejemplo, del libro sobre interiorismo 'feng shui' que trae bajo el brazo, y cuyos conceptos se tuvo que empollar durante muchos meses para superar la formación que ha recibido de manos de su «maestra» Marina Ponce de León, que trabaja con marcas tan potentes como Carolina Herrera. Unos estudios que le han costado «mucho tiempo y mucho dinero», pero que le han dado un importante giro a su vida y a su manera de estar -y de orientarse- en el mundo.

Directora de Comunicación y Formación de Hefame durante 16 años -primer departamento de estas características que se creó en una empresa de la Región, y primero del país en una empresa farmacéutica-, fundadora después de su propia agencia de comunicación -que en la actualidad ya son dos-, ahora se propone Arocas ser pionera en «introducir el 'feng shui' en el mundo de la comunicación». Licenciada en Derecho, esta madre de tres hijos, tan divertida y risueña como aplicada y prudente, lamenta no haber conocido antes esta técnica basada en un sistema filosófico de la antigua China que trabaja sobre los espacios -principalmente- para aplicar una serie de principios con los que lograr armonía y bienestar para las personas que los habitan. Personas con su correspondiente perfil energético, recordemos.

Esta murciana nació el 15 de diciembre de 1964, por lo que está englobada en «KUA 6, del área Cielo y el grupo Oeste: Poder, autoridad, éxito profesional... Somos el padre. Soy madre, pero también hago mucho de padre», sonríe. Según los manuales de 'feng shui', a Maite Arocas también se le atribuyen cualidades como la creatividad y la fuerza, la disciplina, la determinación y la firmeza. Sin embargo, también puede ser «obstinada», además de «necesitar aprender a ser más flexible y a disfrutar de la vida». Justo lo que hace en esta fase de la vida, a juzgar por el buen rato que dedica a LA VERDAD, en el que cuenta un montón de cosas mientras nos apretamos un arroz de perdiz y foie en Los Cazadores de Corvera. Aunque algunas de esas cosas deben quedarse fuera de estas páginas. «Esto es 'off the record', ordena cada poco tiempo. No deja espacio a la improvisación Maite Arocas, que por algo es una de las mayores expertas de la Región en el 'manejo' de la comunicación. Y ahora, también, en el arte milenario del 'feng shui'.

«Vivimos en un país totalmente polarizado, estamos histéricos. La vida política ahora mismo es un asco; necesita calma y buscar puntos de encuentro»

-¿Cómo se ve a usted misma?

-Veo que he encontrado mi propósito, que me ha costado casi 60 años encontrarlo. Llevaba muchos años trabajando mi 'yo'. Mi mente, mi espíritu, mi alma. Y, afortunadamente, ya he encontrado mi propósito.

-¿Y cuál es ese propósito?

-Ayudar a las personas a encontrar su armonía. De hecho, la comunicación también tiene mucho que ver con ayudar a las personas, a las empresas e instituciones, al menos la que hacemos en mi empresa, en Compás. Y luego lo del 'feng shui' ha sido un punto y aparte en mi vida. Ha sido brutal.

-¿Cómo ha sido eso? Ese momento en el que Maite Arocas decide enfocarse en el 'feng shui'.

-A ver, yo soy muy inquieta y me gusta mucho investigar y aprender. Uno de mis hobbies de siempre ha sido leer revistas de decoración. Tengo miles de revistas. Los fines de semana, cuando me quería relajar, me iba al quiosco a comprarme una revista para tener mi momento ideal del día, que era con mi revista de decoración en papel. Al final he decorado todas mis casas. Cuando estás tan metido en un mundo, como es el de la decoración, vas descubriendo otras disciplinas. Y en este caso descubrí el 'feng shui', que conocí hace mucho tiempo. Me llegó un curso por Instagram, y algo resonó dentro de mí. La última casa que tuve en La Alcayna, antes de vivir en Corvera, ya se hizo con un interiorismo y una distribución basada en el 'feng shui'.

-«De 'fēng' (viento) y 'shui' (agua)», según la RAE. Pero, ¿qué es y qué utilidades tiene el 'feng shui'?

-El 'feng shui' surge hace 3.000 o 4.000 años con los emperadores chinos que buscaban la mejor orientación y ubicación para enterrarse, según el criterio de los sabios, y así llegar mejor a la otra vida. El 'feng shui' que nosotros estudiamos y practicamos define las energías que hay en una casa. Porque todas las viviendas tienen zonas de energías positivas y negativas.

-¿En base a qué?

-En base a la orientación de la vivienda.

Paramos un momento la entrevista, ya que el sumiller que le ha tocado a la mesa vecina ocupa casi todo el espacio sonoro del salón explicando el «vino de San Vicente de la Sonsierra redondo, balanceado y con carácter» que sirve a nuestros compañeros de restaurante. San Vicente de la Sonsierra está en La Rioja, por cierto. Aprovechamos y pedimos un vino blanco fresquito.

En tragos cortos Un sitio para tomar algo. El bar Las Palmeras, en Corvera.

Una canción. Cualquiera de Lisa Stansfield. Si me tengo que quedar con una, 'All around the world'.

Un libro para el verano. Los de Jerónimo Tristante. Digamos el primero que me leí, 'El misterio de la Casa Aranda'.

¿Qué consejo daría? No me gusta dar consejos, ni que me los den sin pedirlos.

Un aroma. El del azahar del naranjo en la Semana Santa de Murcia.

¿Con quién no cenaría jamás? Con alguien que solo hable de dinero.

¿Quién dejó de caerle mal? Una persona que conocía poco y que ya forma parte de mi grupo de amigos. No puedo dar su nombre.

¿Le gustaría ser invisible? No.

¿Qué le gustaría ser de mayor? Lo que soy ahora.

¿Tiene enemigos? Sí. Es normal que las personas que nos hemos divorciado tengamos enemigos.

¿Lo que más detesta? La ingratitud.

¿Un baño ideal? En cualquier playa del mar Mediterráneo.

-Decíamos de la energía...

-Sí, todo es energía, creo que eso lo sabemos todos. Cuando detectamos algún malestar, algún problema, la típica casa en la que entras y te da malas vibraciones, lo que hacemos es trabajar con la orientación de las camas o del lugar de estudio y de trabajo. El 'feng shui' también incide en elementos como los colores y las formas para hacer el entorno más adecuado al perfil energético de cada persona. Ese perfil es importante para la pareja que vas a tener hasta el equipo con el que tienes que trabajar. Casualmente, en mi agencia, todo mi equipo son de mi mismo grupo energético, del grupo Oeste. Mi pareja es de otro grupo. Obviamente, no elijo a un trabajador por eso, pero es una casualidad. Y es fantástico, porque hay una conexión brutal. Lo que sí es verdad es que a cada uno de ellos les ubico en la oficina en su mejor orientación en base al 'feng shui'para que trabajen de forma armónica. Recuerdo que, en la pandemia, que aún no había empezado con todo esto, di un montón de vueltas por la casa para encontrar un lugar en el que teletrabajar. Porque en ninguno me sentía cómoda. Y luego entendí por qué no me ubicaba.

-Y luego se habla del 'feng shui' como si fuera cosa de poner cuatro flores en el salón de casa...

-Para nada. Y en la gran mayoría de las revistas que veo, la decoración que sale en las fotografías no tiene en cuenta la fluidez del espacio. Son casas muy bien decoradas, pero lo ponen todo mal. El éxito de un buen decorador, de un buen arquitecto, es tener en cuenta la energía en sus proyectos para que el cliente encuentre la armonía. Cuando veo esos sofás en medio del salón, esas sillas mirando a la pared... ¡Qué horror! Esos locales que son gafe. Que, pongan lo que pongan, cierran siempre... No tienen buena entrada de energía. No concibo comprar una casa o un local sin saber la energía que tienen dentro.

-O 'comprar' una pareja...

-Sí, claro.

«No creo en el matrimonio»

-¿Matrimonio?

-¡Uf! Yo ya he pasado por ahí. Y no me voy a volver a casar. No creo en el matrimonio. Yo creo que hay que estar con las personas por amor, por querer estar a su lado, no por un contrato. El matrimonio está sobrevalorado.

-¿Es usted creyente?

-Sí. Católica. Estudié en los Capuchinos.

-¿Y le ha cambiado el 'feng shui' la orientación sobre sus convicciones católicas, por ejemplo?

-Bueno... Estudiando el Bachillerato, por ejemplo, hablábamos con los curas sobre la muerte, por ejemplo. Sobre la energía, sobre la vida después de la muerte. Yo sí creo que hay vida después de la muerte. Claro que lo creo. Y el 'feng shui' me lo ha confirmado.

-¿En qué lugar estuvo del que no quería irse jamás?

-En Noruega. Es un país que me gusta muchísimo. Quizá por la filosofía de vida que tienen, más calmada. Son como más introspectivos. Yo viviría en Noruega. Debo de tener algún ancestro noruego (risas).

-¿Y a dónde no volvería nunca?

-A Madrid en agosto. Es terrible, hace más calor que aquí.

-¿Qué necesita ahora mismo una buena 'capa' de 'feng shui'?

-¡Uf! Todo, en general. El 'feng shui' es una filosofía de vida. Y este país, por ejemplo, necesita buscar la armonía. Ahora mismo vivimos en un país totalmente polarizado, estamos histéricos. Se necesita armonizar la vida política, por ejemplo. La vida política necesita calma, buscar puntos de encuentro, buscar lo mejor para los ciudadanos. Porque nuestra vida política, ahora mismo, es un asco. Yo llevaría el 'feng shui' al Congreso de los Diputados. Yo haría un estudio del plano energético del Congreso, y lo haría gratis, ojo. Y sentaría a todos en su mejor ubicación para que den su mejor versión. A ver si así recuperamos las formas, la clase, el saber estar...

-Ojo ahí...

-Bueno, de hecho ya he asesorado a varios políticos murcianos en materia 'feng shui', y les he dado consejos sobre su mejor orientación para dar las ruedas de prensa, la mejor disposición de los muebles del despacho... ¡Y les va muy bien! Me dicen que lo notan. Uno de ellos, concretamente, tiene responsabilidades públicas...

-¿Se pueden decir nombres?

-¡No!

-¿Ni siquiera del partido político al que pertenecen?

-Tampoco. Pero son todos del mismo color político. Hablando de color, a uno de ellos le comenté cuál era su mejor color. El que más le favorecía en base a su perfil energético. Y, si te fijas en su perfil de redes sociales, sale en todas las fotos con ese color (risas). Me encanta.

-¿Agradecida?

-Sí, a la vida. Mucho. Porque tengo a mis padres vivos, a mi familia sana, una casa en la que vivir, he podido realizarme profesionalmente en lo que he querido... Estoy muy agradecida a la vida. Todas la mañanas, cuando me levanto, lo primero que hago es dar gracias, igual que cuando me acuesto. Hay que valorar siempre lo que se tiene.

Sobre Pedro Sánchez

-Si pudiera pedirle tres deseos al genio de la lámpara, ¿cuáles serían?

-Uy, qué pregunta más difícil y más intensa. [Piensa] A ver, lo primero, salud para toda mi familia, para quienes forman parte de mi entorno. El segundo deseo... [Vuelve a tomarse su tiempo, y en ese intervalo llegan los cafés]. Que se acaben todas las guerras. Ojalá.

-Le quedaría uno.

-[Le da varias vueltas]. Ser abuela. Quiero ser abuela.

-¿Qué noticia le gustaría leer en el periódico?

-¡Que se han acabado las guerras!

-Cual 'genio de la lámpara', vamos a conceder otra de esas noticias que le gustaría leer.

-[Vuelve a pensar] Que ha dimitido Pedro Sánchez. Creo que está haciendo mucho daño a este país, con todo mi respeto al PSOE y a los socialistas de bien.

-¿Qué le parece muy necesario?

-La comunicación. Encontrar puntos de encuentro. Tomar decisiones desde la armonía y la calma.

-Puede terminar la entrevista como quiera.

-Pues dando las gracias por este ratito que hemos pasado haciendo la entrevista, tan a gusto.