Maite Arocas sonríe en la piscina de su casa de Corvera. Vicente Vicéns / AGM
Directora de Compás Comunicación y experta en 'feng shui'

Maite Arocas: «Este país necesita buscar la armonía; yo llevaría el 'feng shui' al Congreso de los Diputados»

La directora de Compás Comunicación y experta en 'feng shui' cree que «el éxito de un buen decorador, de un buen arquitecto, es tener en cuenta la energía en sus proyectos para que el cliente encuentre la armonía»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:23

La primera pregunta de esta entrevista no la plantea el entrevistador, sino la entrevistada, que pide la fecha de nacimiento de su interlocutor. Según la ... respuesta, Maite Arocas informa sobre el perfil energético que recibimos en el momento de nacer. «¡Eres 'yang'! Del área de Trueno. Eres puro movimiento y...». Y aquí no hemos venido a hablar de nuestro libro, sino del suyo. Por ejemplo, del libro sobre interiorismo 'feng shui' que trae bajo el brazo, y cuyos conceptos se tuvo que empollar durante muchos meses para superar la formación que ha recibido de manos de su «maestra» Marina Ponce de León, que trabaja con marcas tan potentes como Carolina Herrera. Unos estudios que le han costado «mucho tiempo y mucho dinero», pero que le han dado un importante giro a su vida y a su manera de estar -y de orientarse- en el mundo.

