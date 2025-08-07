Dónde comer en La Azohía, Isla Plana, Puerto de Mazarrón y Bolnuevo

La Cangreja Ctra. a La Azohía, 189, Cartagena601 90 12 40 | www.lacangreja.com

Arroces con toque de leña

La Cangreja de La Azohía permite disfrutar de los mejores atardeceres en un rincón privilegiado de la Bahía de Mazarrón. Con una cocina ininterrumpida, se especializa en arroces con un toque ahumado de leña, como su popular arroz a banda, o su arroz negro, arroz y pollo y arroz y chuletas, todo esto sumado a una exquisita fideuá, todo con una presentación original que sirve de atractivo para los que quieran vivir una experiencia gastronómica diferente. Además, su carta tiene opciones para celíacos y vegetarianos. La Cangreja cuida mucho este espacio, tanto a nivel de ruido como de iluminación, mostrando su conciencia sobre el medio en el que se ubica y diferenciándose así del resto de chiringuitos. Su objetivo es potenciar la zona, cuidando tanto a los clientes como a un personal que ofrece el mejor servicio.