El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón El ejemplar, de unos dos metros de longitud, se ha aproximado a la orilla, donde se han reunido decenas de personas para tomar fotos del animal

Un ejemplar de lo que parece ser un tiburón de unos dos metros de longitud dio el susto a varios bañistas este jueves en Mazarrón. En concreto, el animal hizo su aparición en la playa de La Reya, en Puerto de Mazarrón. El escualo se aproximó hasta la orilla en torno a las 15.00 horas.

Los bañistas presentes en ese momento se alarmaron al ver un animal tan grande en el agua y salieron rápidamente. Ante el revuelo generado más ciudadanos se fueron congregando en la zona para tomar una foto del animal.

Minutos después, los servicios de emergencias se hicieron cargo de la situación y enviaron una embarcación que logró guiar al tiburón hacia aguas más profundas.

No es la primera vez que se realizan en las playas de la Región de Murcia y alrededores avistamientos de tiburones desorientados o que debido a la escasa profundidad de las aguas en algunas playas quedan encallados sin poder volver mar adentro.

En junio de 2023 los servicios de emergencias tuvieron que pedir con urgencia a los bañistas que salieran el agua ante la presencia de un tiburón, que poco después abandonó la zona.

A principios de 2024 y también en Puerto de Mazarrón, las brigadas municipales retiraron un tiburón muerto de 200 kilos de la playa el Rihuete, en pleno paseo marítimo. Diversas fuentes aseguraron que se podía tratar del mismo que pocos días antes había sido avistado con vida en la costa de La Azohía, en Cartagena.

El verano de 2023, un supuesto tiburón tintorera provocó la salida precipitada del agua de varios bañistas en La Manga, aunque expertos en estos animales aseguraron más tarde que este ejemplar era un atún que se podría haber escapado de la piscifactoría de San Pedro.

