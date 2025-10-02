El truco para proteger tu vivienda sin alarmas ni rejas: los ladrones no entrarán nunca más por la ventana Esta pieza se coloca con facilidad y es económica

María Ramírez Jueves, 2 de octubre 2025, 07:50

Los robos en viviendas no son un fenómeno exclusivo del verano. Aunque en esta época suele registrarse un aumento de hurtos en casas, lo cierto es que estos delitos se producen durante todo el año. Los 'amigos de lo ajeno' aprovechan momentos clave, como los fines de semana, puentes y festivos para actuar con mayor facilidad, ya que saben que muchas propiedades permanecen vacías.

Los delincuentes también tienen su rutina marcada: tienen unos días de la semana y una hora preferida de la jornada para actuar. Un informe reciente del Observatorio Securitas Direct revela que hay franjas en las que la actividad se intensifica notablemente. En concreto, el mayor número de incidentes se registra entre las 18.00 y las 23.00 horas todos los días de la semana. El pico más alto se produce los viernes, entre las 20.00 y las 21.00 horas. Estos datos se basan en el número de saltos de alarma reales que ha atendido la compañía.

El dispositivo para disuadirlos

La seguridad en el hogar se ha convertido en una prioridad para muchas familias. Cada vez son más los sistemas diseñados para frenar a los intrusos: alarmas conectadas a centrales, cámaras de videovigilancia, sensores de movimiento, rejas… Sin embargo, hay opciones menos conocidas y que resultan muy económicas para aumentar aún más la protección y que la vivienda resulte infranqueable.

Cristina Marín, que tiene una cuenta de Instagram (@tastet_dedeco) dedicada a vídeos sobre el hogar, ha compartido un producto que ha despertado gran interés entre sus seguidores: una pinza antirrobo para persianas. Se trata de un dispositivo pequeño que se coloca desde el interior de la ventana y que impide el levantamiento exterior de la persiana. Su gran ventaja es que no requieren taladros, adhesivos ni ningún tipo de instalación, ya que se encaja en segundos. Se puede adquirir en tiendas como Leroy Merlin o por páginas como Amazon. Por lo general, suelen venir en pack y son muy económicos. De este modo, se refuerza la protección de la vivienda en un momento y sin invertir un gran presupuesto.