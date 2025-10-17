El truco más fácil y rápido para hacer el nudo de la corbata: nunca lo olvidarás Esta técnica permite atarla perfectamente en segundos

Viernes, 17 de octubre 2025

Una de las apuestas indiscutibles de la próxima temporada es el uso de corbatas en 'outfits' informales. Un accesorio clave en el armario masculino que con el paso del tiempo está cada vez más presente en el estilismo femenino. Esta pieza ya no se reserva solo para ocasiones especiales como bodas o reuniones de trabajo, sino que está saliendo a la luz para dar un toque de personalidad al conjunto. Prueba de ello son las nuevas colecciones de tiendas como Zara, que incluye esta prenda en el catálogo, y el juego que hacen con ellas las celebridades: a modo de cinturón, como pañuelo o incluso de turbante.

Seguramente el mayor reto de su uso sea hacer el nudo correctamente. Ni los tutoriales con más visitas en Youtube consiguen que sus portadores recuerden como atarla de una vez para otra. Además, una de las complicaciones es que luzca perfecta y sin pliegues extraños en la zona del cuello. Sin embargo, hay un truco que promete erradicar este problema en cuestión de segundos.

El método más sencillo para anudar la corbata

Giancarlo Solari, asesor de estilismo masculino, ha subido un tutorial muy sencillo en su perfil de Instagram (@giancarlo_sartoriale), donde cuenta con 45.000 seguidores. En el vídeo, el profesional atribuye esta ingeniosidad a un amigo español. Lo único que hay que hacer es colocar la corbata sobre la mano de manera que la longitud deseada quede estirada sobre el brazo y el resto colgando. A continuación, hay que dar tres vueltas con la parte que cuelga alrededor de la sección apoyada en el brazo.

Llegados a este punto, hay que localizar la vuelta central de las tres que se han dado alrededor del brazo y tirar de ella hacia afuera. Al hacerlo, el nudo empezará a formarse y a ajustarse hasta quedar firme. Sin duda, es una técnica muy sencilla y fácil de recordar.

