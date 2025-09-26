Lencería femenina: las tendencias que marcarán el otoño-invierno 2025

Del slip dress al bralette a la vista, la lencería del otoño-invierno 2025 se adapta al día a día con comodidad, inclusión y un guiño retro

La lencería femenina se reinventa cada temporada, y este otoño-invierno 2025 no será la excepción. Los desfiles internacionales y las propuestas de las marcas ya han dejado claras las claves: piezas cómodas, diseños versátiles y un guiño a la sensualidad más elegante.

Pero más allá de lo que marcan Dior, Prada o Dolce & Gabbana, lo importante es cómo llevar estas tendencias al día a día.

Hoy te contamos cuáles son las novedades en lencería femenina que marcarán el otoño-invierno 2025 y cómo adaptarlas a tu estilo.

Guía práctica para llevar las tendencias de lencería este otoño-invierno 2025

Las pasarelas marcan el rumbo, pero la verdadera clave está en cómo adaptar estas propuestas a tu propio estilo.

Estas son las formas más prácticas de incorporar las tendencias de lencería del otoño-invierno 2025 a tu día a día.

1. La lencería que se deja ver

La frontera entre ropa interior y exterior se difumina. Sujetadores tipo bralette, corsés y bodies satinados se convierten en protagonistas de looks urbanos. Lo hemos visto en firmas como Miu Miu o Chloé, pero también en el street style de editoras de moda. El truco está en combinarlos con prendas clásicas como blazers, camisas abiertas o chaquetas oversize.

Esta tendencia no trata de «enseñar por enseñar», sino de mostrar con sutileza, jugando con transparencias o con superposiciones estratégicas. Un body de encaje bajo un jersey amplio o un bralette que asoma bajo un cárdigan grueso son ejemplos fáciles de trasladar a la calle.

2. Colores que dominarán la temporada

En materia cromática, el otoño-invierno 2025 llega cargado de contrastes. Por un lado, los tonos neutros como el beige cálido, el gris suave y el blanco roto seguirán siendo básicos de armario. Por otro, irrumpen con fuerza los colores joya: verde esmeralda, azul medianoche y borgoña, perfectos para dar un aire sofisticado a cualquier conjunto de lencería.

Los colores pastel tampoco desaparecen. Rosa empolvado, lavanda y celeste siguen en el radar, ideales para quienes prefieren un estilo romántico y delicado.

3. Tejidos sostenibles y cómodos

Cada vez más mujeres buscan prendas que combinen comodidad y conciencia ambiental. El algodón orgánico, las microfibras recicladas y los encajes elásticos de última generación marcan la pauta. Estas telas no solo cuidan la piel, sino que también ofrecen una mayor durabilidad.

La tendencia comfy sigue presente: sujetadores sin aro, braguitas de talle alto y bodies lisos que se adaptan a cualquier figura sin sacrificar el diseño. En la actualidad, la lencería ya no es solo para ocasiones especiales, se convierte en un aliado cotidiano.

4. El vestido lencero: del dormitorio a la calle

El slip dress, icono de los años 90, se mantiene como prenda clave. Su versatilidad lo convierte en un imprescindible del otoño. Puedes llevarlo de noche con tacones o de día con botas y chaquetas oversize.

Los diseñadores lo han reinterpretado en múltiples versiones: en tonos pastel (Chloé), con detalles de sastrería (Nina Ricci) o incluso con un aire gótico (Alexander McQueen). En la práctica, se trata de elegir un modelo sencillo y jugar con los complementos.

5. Transparencias con elegancia

El llamado naked dress sigue siendo tendencia, pero adaptado a un estilo más sofisticado. En lugar de dejarlo todo a la vista, las transparencias se convierten en un recurso para sugerir sin mostrar demasiado.

Blusas de organza, vestidos con capas de tul o faldas que insinúan la lencería son opciones que funcionan tanto en eventos como en looks más discretos si se combinan con básicos clásicos.

6. Inspiración retro y boudoir

Los años 20 y 50 vuelven a inspirar el diseño de la ropa íntima. Encajes joya, cinturas bajas y detalles como lazos, cintas o bordados diminutos dan un aire vintage a los conjuntos.

El estilo boudoir, con prendas de satén, seda y encaje, pasa del dormitorio al armario cotidiano. Un body satinado puede ser el protagonista de un look nocturno si se acompaña de unos vaqueros rectos y tacones.

7. Lencería inclusiva para todas las siluetas

Otra gran tendencia del 2025 es la apuesta por la inclusión. Cada vez más marcas amplían su rango de tallas y adaptan sus diseños para que todas las mujeres, sin importar su complexión, puedan disfrutar de lencería actual y favorecedora.

La lencería deja de ser un producto reservado para ciertos cuerpos y se convierte en un recurso de confianza y empoderamiento para todas.

Cómo adaptar estas tendencias de lencería a tu día a día

Puede que algunas propuestas de pasarela parezcan poco prácticas, pero existen formas sencillas de integrarlas:

- Sustituye un sujetador clásico por un bralette de encaje bajo una camisa abierta.

- Añade un slip dress básico y combínalo con prendas urbanas.

- Apuesta por un conjunto en color tendencia (verde esmeralda, borgoña o azul profundo).

- Invierte en básicos cómodos y sostenibles que puedas usar a diario.

- Incluye una prenda especial como, por ejemplo, un body o un corsé para ocasiones señaladas.

El otoño-invierno 2025 será una temporada donde la lencería se convierta en moda real: visible, versátil y cercana. Desde colores sofisticados hasta prendas inclusivas y sostenibles, las propuestas buscan que cada mujer encuentre piezas que le permitan expresar su estilo y sentirse cómoda al mismo tiempo.

Más allá de las pasarelas, la lencería se confirma como una herramienta de empoderamiento y autoexpresión. La clave está en adaptarla a tu día a día con creatividad y sin miedo a experimentar.

