Imagen de archivo de una mujer mirando el interior de una nevera

El riesgo de que la puerta de la nevera no cierre bien: el truco casero y económico para solucionarlo en minutos

Además de romper la cadena de frío y aumentar la probabilidad de contaminación alimentaria, este fallo también puede provocar otros inconvenientes, como un mayor consumo de energía

Ana de Dios

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:05

El correcto funcionamiento del frigorífico de casa es fundamental, ya que debemos tener en cuenta que este electrodoméstico es el encargado de conservar los alimentos que almacenamos en él. Uno de los principales problemas que puede alterar la temperatura de la nevera y, por ende, echar a perder la comida, es que la puerta no cierre bien.

Además de romper la cadena de frío y aumentar la probabilidad de contaminación alimentaria, este fallo también puede provocar otros inconvenientes, como un mayor consumo de energía, ya que el motor del frigorífico tiene que funcionar continuamente para compensar la pérdida de frío, lo que se traduce en un gasto eléctrico más elevado y facturas de luz más caras. Además, a largo plazo incluso puede causar daños en el electrodoméstico por el mal funcionamiento del mecanismo y la acumulación de hielo debido a la condensación, que debilita el caucho de la puerta y afecta a su sellado.

Normalmente, uno de los principales motivos de este fallo es el deterioro de las gomas, algo normal con el tiempo y el uso. Detectarlo no siempre es fácil, por ello para identificarlo podemos usar un método bastante conocido que consiste en cerrar la puerta con un papel en medio y si consigues sacarlo con facilidad, significa que la goma no funciona bien.

En este caso lo primero es solucionarlo, y en TikTok se ha popularizado un remedio rápido y barato que consiste en aplicar calor directo a la goma de la puerta con un secador de pelo, de modo que recupere su elasticidad y vuelva a adaptarse al marco del frigorífico. Así, en pocos minutos se recupera el sellado de la nevera.

@marceladepilacion2025 De esta manera arreglarás el caucho de la nevera ✨ #hacksandtips #trucos #TrucosParaElHogar #trucoscaseros #trucosfaciles ♬ sonido original - Sergio

Otros trucos para solucionar los problemas con la goma de frigorífico

Otros trucos para arreglar las gomas de frigorífico incluyen separar aquellas que estén demasiado pegadas con un objeto que no corte, como el mango de un cepillo de dientes o el dedo, o reparar con un burlete adhesivo de caucho disponible en ferreterías, que se coloca en el borde interior para disimularlo. También se puede recurrir a un cierre hermético con almohadillas adhesivas, que aunque menos estético, resulta eficaz y evita aperturas accidentales.

Si el fallo se debe a la pérdida de fuerza del imán interno, se puede instalar un cierre magnético adicional. Finalmente, si la goma está muy dañada, lo más recomendable es acudir al servicio técnico oficial para sustituirla por un repuesto original que asegure un ajuste perfecto.

Además, se pueden aplicar algunos cuidados para mantener la goma en buen estado, como hidratarla con vaselina pura. Este producto conserva la elasticidad del caucho, evitando que se endurezca y devolviéndole su esponjosidad original. Eso sí, debe ser vaselina sin aditivos que puedan deteriorar el material.

