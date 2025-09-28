Olvídate de los arañazos en los muebles de madera: el truco sencillo e instantáneo para eliminarlos En los casos más superficiales podemos recurrir a este 'tip' para disimularlos

Ana de Dios Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Los muebles de madera se encuentran presentes en todas las casas, y es que más allá del mobiliario antiguo que se caracterizaba por los diseños recargados y voluminosos, actualmente la madera también se ha convertido en el material estrella de la decoración más moderna y que hoy en día resulta mucho más minimalista. Es por ello, que aunque este material es bastante resistente, es cierto que el paso del tiempo o la exposición a factores como la luz o los cambios de temperatura pueden provocar que en su superficie aparezcan desperfectos.

Hay casos en los que el desperfecto es insalvable, pero en algunas ocasiones, antes de tirar la toalla, podemos analizar la gravedad del daño para ver si podemos encontrar una solución. En los casos en los que las grietas son más profundas podemos utilizar productos especializados, como la cera para emplastecer, unas barritas que es posible encontrar en varios colores, que se frotan o se aplican sobre la zona afectada para rellenarla y disimularla.

Sin embargo, si el arañazo es más superficial podemos recurrir a trucos caseros para disimularlos. De hecho, hay numerosos 'tips' o remedios. Por ejemplo, para los muebles o puertas de madera de color castaño y oscuros podemos utilizar una mezcla de aceite y ceniza. Solo tendrás que mezclarlo todo bien y aplicarlo en la zona donde se encuentre el desperfecto con un trapo de algodón.

Otra de las opciones es utilizar vinagre de manzana y aceite de oliva. Para ello, hay que coger un recipiente y mezclar en él estos dos líquidos a partes iguales. Posteriormente, se debe mojar un algodón en la solución y pasarlo suavemente sobre el área afectada. Además, esta mezcla es muy útil para nutrir y dar brillo a los muebles barnizados.

Solo necesitas una nuez para eliminar los rayones de los muebles

Pues bien, a este catálogo de trucos se suma otro más, y puede que sea el más fácil de todos, ya que solo es necesaria una cosa: una nuez. Este 'tip' lo ha compartido en redes sociales Pia Nieto (@piaorganiza), experta en orden y limpieza. Según explica, en su publicación este truco casero «es rápido, natural y muy efectivo» para disimular arañazos en superficies de madera encerada o lacada mate.

Probablemente, te preguntes cómo una simple nuez puede arreglar los arañazos en los muebles de tu hogar, y es que al frotarla sobre el arañazo, el aceite natural penetra en la madera y reduce los arañazos leves.

Para llevarlo a cabo solo tendrás que partir una nuez por la mitad y frotarla suavemente sobre el rayón o desperfecto, siguiendo la veta. Por último, solo deberás esperar 15 minutos y pasar un paño suave para retirar el exceso y abrillantar la superficie.

Temas

Trucos de limpieza