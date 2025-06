Cómo limpiar el ventilador sin desmontarlo en un minuto: solo necesitas dos cosas

A.G.B. Murcia Jueves, 19 de junio 2025, 07:40 Comenta Compartir

El verano, el calor extremo, ya está aquí. Después de una primavera pasada por agua, con lluvias y tormentas en la Región de Murcia cada semana, la subida de las temperaturas ha llegado con fuerza. Las jornadas con máximas por encima de 30 grados ya se han convertido en la norma en todos los municipios.

De hecho, ya se han llegado a casi 40 grados, pese a que aún no ha llegado el verano. Esto acaba de empezar y no hace mucho que se activó el primer aviso amarillo por altas temperaturas en la Región de Murcia. Será la primera alerta de la Aemet de muchas, como es habitual cada verano, pero el calor no solo se nota cuando pega con fuerza el sol, en las horas centrales del día. También por las noches.

Las temperaturas mínimas no dejan de subir desde finales del mes de mayo y ya son habituales las noches tropicales en gran parte de la Región de Murcia. Es decir, esas madrugadas en las que el termómetro no baja de los 20 grados. Salvo en las comarcas más frías, el Altiplano y el Noroeste, donde alguna noche se queda por los 15 grados, lo normal es que las localidades se queden cada día en torno a esa barrera que marca la noche tropical.

Cómo limpiar el ventilador

Debido a este aumento de las temperaturas y el calor asfixiante, toca buscar aliados para refrescarse durante el día y conciliar el sueño por las noches. Es decir, como cada verano en la Región de Murcia. Así que ha llegado el momento de rescatar todos los métodos posibles para intentar pegar ojo toda la noche. Una opción es el aire acondicionado, pero hay quien prefiere tirar de ventilador, ya sea por comodidad o porque es más económico y se nota menos en la factura de la luz.

Sin embargo, después de tantos meses olvidado y cogiendo polvo, es normal que el ventilador necesite una mano de limpieza y no dispare toda la suciedad al enchufarlo. Aunque la fórmula clásica sea coger un destornillador y abrirlo, para repasar sus aspas una a una, hay un método rápido y más sencillo que no obliga a desmontarlo.

Es la fórmula que ha utilizado @soyestelamoreno, una creadora de contenido de trucos de limpieza que acumula casi un millón de seguidores en Instagram. En uno de sus últimos vídeos publicados, comparte un consejo para dejar como nuevo el ventilador. Lo primero es aplicar un desengrasante sobre el cabezal y las aspas metálicas. Aunque se puede probar con agua, la creadora de contenido prefiere «ir a lo seguro». Cuando toda la superficie queda cubierta, hay que cubrirla con una bolsa de plástico, que se debe atar para que quede fija y no se abra. Por último, basta con poner en marcha el ventilador, así el propio movimiento de las aspas aplica el producto desengrasante.

Ya solo quedaría repasar el resto del aparato, para lo que basta con aplicar el mismo desengrasante y restregearlo con una bayeta. Nada más. En apenas un minuto, el ventilador queda limpio y reluciente. Listo para dar un respiro del calor sin rociar de polvo todo el salón.