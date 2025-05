Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas hasta la tarde de este viernes en la Región de Murcia

S. C. Viernes, 23 de mayo 2025, 09:30 | Actualizado 09:38h. Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció este viernes que amplía el aviso amarillo por lluvias y tormentas que estaba vigente en la Región de Murcia hasta las 8.00 horas y ahora finalizará a las 18.00. La alerta está vigente en toda la Comunidad, con la excepción del Altiplano y el Noroeste. El motivo del aviso amarillo es que se esperan lluvias y tormentas de hasta 15 litros en una hora con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

La Región de Murcia estaba atravesando unos días veraniegos esta semana con temperaturas que llegaron a alcanzar los 30 grados. Sin embargo, en la jornada de este jueves la situación cambio con las primeras precipitaciones y un descenso importante en los termómetros. No obstante, esta situación no se va a alargar y este sábado no se esperan precipitaciones y volverán a subir las temperaturas. De hecho, el domingo podrían alcanzarse los 30 grados en algunos puntos de la Comunidad.

Precipitaciones acumuladas

La Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS) ha registrado en las últimas 12 horas hasta 17,8 litros en el pluviómetro del embalse de Los Rodeos en Alguazas y 17,1 en Murcia. En Molina de Segura se han alcanzado los 16,4 litros, 16,3 en Cartagena y 16,1 en Caravaca de la Cruz.