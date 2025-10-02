Adiós a la congestión nasal: el truco de una fisioterapeuta para respirar mejor con un solo movimiento La profesional muestra una técnica que permite aliviar los síntomas en segundos

El otoño ha comenzado y, con él, el descenso de las temperaturas. Es la época del cambio de armario: toca despedir las prendas ligeras y reponer las perchas con ropa más abrigada. Con el frío también suele llegar el temido resfriado, la congestión nasal y ese malestar tan típico de estos últimos meses del año. Por suerte, existen muchos trucos caseros que alivian los síntomas de manera casi milagrosa.

Las redes sociales se posicionan como un buen aliado para descubrir remedios que ayudan a combatir la tos, la mucosidad y el dolor de garganta. Desde las clásicas infusiones de jengibre con miel y limón o el plato con cebolla cortada para la tos hasta métodos que podrían chocar de primeras pero que tienen su lógica, como colocar un hielo en el paladar para destapar la nariz. Muchas de estas recomendaciones recuperan las antiguas usanzas de las abuelas para evitar recurrir a los medicamentos.

El truco de una fisioterapeuta

Los profesionales de la salud también tienen sus propios métodos para aliviar los síntomas del resfriado. Una clínica de fisioterapia llamada Corpore Sano, que cuenta con 120.000 seguidores en Instagram (@corporesanosalud), ha compartido un vídeo en el que enseñan una técnica muy sencilla que permite respirar mejor en cuestión de segundos.

La profesional indica que el gesto es muy simple. En primer lugar, hay que colocar dos dedos en el lateral de la nariz, justo donde comienza el tabique. Al mismo tiempo, se colocan dos dedos de la otra mano sobre la mejilla, justo al lado. Luego, se realiza un movimiento suave y horizontal con los dedos de la mejilla, deslizándolos desde el lateral de la nariz hacia el final del pómulo, en dirección a la oreja. Se puede apreciar la técnica en el vídeo insertado en este artículo.

Hay que repetir este movimiento diez veces para empezar a notar alivio en la congestión nasal y una sensación de mayor facilidad para respirar. Varios usuarios han comentado en la publicación que tras probar este sencillo masaje han experimentado una mejora notable. Este ejercicio puede ser especialmente útil antes de ir a dormir, cuando la sensación de no respirar bien suele ser más molesta.

