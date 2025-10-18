La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 18 de octubre de 2025

En el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 18 de octubre de 2025 ha resultado premiado el número 14600

LA VERDAD

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:11

Comenta

Los ganadores del sorteo del Sueldazo de fin de semana de la ONCE del sábado 18 de octubre de 2025 son los que poseen el número principal 14600, con la serie 049 de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

Además, también han resultado premiados los números21195, serie 005; el 30824, serie 043; el 33798, serie 020 y el 99290, serie 002.

MÁS INFORMACIÓN

Premios del Sueldazo Fin de Semana

Premios al número principal

1 premio de 300.000 € más 60.000 € durante 20 años a las 5 cifras y serie.

54 premios de 20.000 € a las 5 cifras.

495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras.

4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras.

49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras.

495.000 premios de 2 € a la última cifra.

Premios de los números adicionales

4 premios de 24.000 € al año durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.

216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una colisión frontal en Murcia se salda con un herido
  2. 2 Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días
  3. 3 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  4. 4 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  5. 5

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  6. 6

    El sector de las renovables de la Región de Murcia estalla contra Vox por sus «ataques» a la fotovoltaica
  7. 7 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 17 de octubre de 2025
  8. 8 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  9. 9 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  10. 10 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 18 de octubre de 2025

Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 18 de octubre de 2025