La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 15 de octubre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy miércoles 15 de octubre de 2025, ha resultado premiado el número 38195, serie 31

LA VERDAD

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:28

Comenta

Hoy miércoles 15 de octubre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 38195con 500.000 euros por billete, serie 31. El reintegro a la primera cifra es el 3 mientras que el reintegro a la última cifra es el 5. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  3. 3 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  4. 4 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  5. 5

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  6. 6

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  9. 9 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  10. 10

    Las multas por consumir porros y cocaína en las calles de la Región de Murcia se disparan en solo dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 15 de octubre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 15 de octubre de 2025