La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 16 de octubre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy jueves 16 de octubre de 2025, ha resultado premiado el número 79516, serie 19

LA VERDAD

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Hoy jueves 16 de octubre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 79516con 500.000 euros por billete, serie 19. El reintegro a la primera cifra es el 7 mientras que el reintegro a la última cifra es el 6. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras el fallecimiento de un ciclista: «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón»
  2. 2 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  3. 3

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  4. 4

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  5. 5

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  6. 6 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  7. 7 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  8. 8 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  9. 9 Llega a Murcia un nuevo mercadillo de ropa vintage: más de 2.000 prendas a nueve euros
  10. 10 El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 16 de octubre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 16 de octubre de 2025