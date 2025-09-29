La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Víctimas de siniestros viales piden «ya» la nueva tasa de alcohol del 0,2 y advierten de «trueques políticos»

Stop Accidentes denuncia que ERC está de acuerdo con la medida, pero la condiciona a que haya más examinadores de tráfico en Cataluña. «No puede convertirse en moneda de cambio», critica

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:34

Nunca antes ha habido tanto consenso entre víctimas de tráfico, expertos en seguridad vial y autoridades sobre la necesidad de rebajar «ya» la tasa de ... alcohol permitida al volante del actual 0,5 gramos por litro de sangre a un máximo de 0,2, una restricción que todos ven esencial para reducir los siniestros mortales en las carreteras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  2. 2 Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja mañana a la Región de Murcia
  3. 3 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  4. 4 Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena
  5. 5

    La curiosa forma de llamar a los primeros días de otoño en Murcia
  6. 6

    María González Veracruz: «El centro de microchips beneficiará a toda la Región de Murcia, se ubique donde se ubique»
  7. 7

    Feijóo avanza en la Región de Murcia que su plan del agua destinará 40.000 millones e incluirá los trasvases
  8. 8

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  9. 9 Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla
  10. 10

    Los desprendimientos por el deterioro del hotel Don Juan de Santiago de la Ribera preocupan a los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Víctimas de siniestros viales piden «ya» la nueva tasa de alcohol del 0,2 y advierten de «trueques políticos»

Víctimas de siniestros viales piden «ya» la nueva tasa de alcohol del 0,2 y advierten de «trueques políticos»