Estos son los riesgos que corres si no lavas tu ropa antes de estrenarla Los químicos, las bacterias, los ácaros y el polvo que habitan en las prendas son perjudiciales para la piel LA VERDAD Jueves, 31 enero 2019, 11:17

Las rebajas están dando sus últimos coletazos. Si eres de los más avispados ya habrás recorrido tus tiendas favoritas para aprovechar esos descuentos. Quienes han vuelto con las bolsas llenas lo han hecho deseando estrenar todo lo que llevan dentro. ¿Tú ya lo has hecho? Si la respuesta es sí, seguro que has cortado la etiqueta y te has enfundado ese vestido, ese jersey o esos pantalones sin darle una vuelta en la lavadora. Si la respuesta es no, aun estás a tiempo de hacerlo.

La ropa que encontramos en las tiendas está repleta de químicos, bacterias, ácaros y polvo que pueden ser perjudiciales para nuestra piel. Según cuenta La Vanguardia, debemos lavar cualquier prenda antes de estrenarla, por estas cinco razones:

1. No es higiénico

La cantidad de parásitos, polvo y bacterias que portan las prendas de ropa es enorme. Piensa que se las ha probado mucha gente, se han caído al suelo y muchos otros las han tocado.

2. Puede irritar la piel

Un estudio de la Universidad de Estocolmo asegura que la ropa guarda residuos, químicos y sustancias que se utilizan para darle forma y color a las prendas. Por ejemplo, el poliéster contiene aminas aromáticas y quinolinas.

3. Puede causar sarna, piojos y hongos

Son graves problemas de la piel que podemos contraer fácilmente si no lavamos la ropa porque son contagiosos. Si alguien con alguno de estos problemas se ha probado una prenda antes que nosotros, pasaremos a contraer esa patología.

4. Puede acarrear reacciones alérgicas

Se engloban en el tipo de reacción retardada ya que la piel entra en contacto con moléculas de bajo peso, como el formaldehído o el níquel. «Estas suelen ser sustancias químicas contenidas en el textil, aunque si hay dudas, se deben realizar las pruebas pertinentes para descartar cualquier otra afección», advierte Ana Giménez, dermatóloga de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

5. Puede provocar dermatitis atópica

La lana y los elementos químicos que contienen las prendas de ropa son los principales causantes de la dermatitis atópica, una enfermedad de la piel que además no tiene cura, según cuenta la dermatóloga clínica Cristina Eguren.