Ilustración: Adobe Stock

¿Cómo se resuelve una guerra?

Los mediadores son agentes esenciales en la resolución de conflictos, que acercan posturas, establecen bases para el diálogo y trabajan en las demandas posteriores. Una profesión en auge que se profesionaliza

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:00

Este mundo es un desastre. No lo aseguramos nosotros. Lo cantó la gran Donna Hightower hace ya más de medio siglo, en plena Guerra Fría, ... y su lamento fue un éxito en todo el planeta. Entonces, mientras los jóvenes de la época bailaban aquel hit de R&B, tenía lugar el Domingo Sangriento en Irlanda del Norte, el Ejército norvietnamita invadía el sur del país asiático y concluía la primera contienda civil sudanesa. El planeta se antojaba el camarote de los hermanos Marx, atestado de odios, masacres y grupos armados.

