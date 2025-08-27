La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. EFE

Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2

Hay un fuego que se encuentra en situación operativa 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución»

EP

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:20

Protección Civil ha rebajado de quince a trece los incendios forestales en situación operativa 2 y hay un fuego que se encuentra en situación operativa 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución».

Así lo ha manifestado este miércoles la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en rueda de prensa tras las reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) está trabajando en ocho incendios y los medios del Ministerio para la Transición Ecológica se encuentran en nueve fuegos.

A los catorce incendios activos se suman cuatro fuegos ya estabilizados y siete ya controlados, según ha informado la directora general de Protección Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  2. 2 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  5. 5

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  6. 6 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8 Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia
  9. 9

    Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 26 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2

Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2