Así son los megaincendios de España y Europa: comparación de los peores fuegos

A Rúa, Molezuelas, Chandexa, Oímbra, Jarilla… Son los peores registros del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) en España a partir de su predicción semiautomática con imágenes satelitales y, seguramente, las próximas marcas que coparán parte de los peores datos de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), los cotejados en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuando el cálculo de la superficie calcinada sea el exacto. ¿Pero qué implican todos estos números de hectáreas?¿Qué supone en realidad este baile de cifras?

Primero, el total genérico, los 229 fuegos de este año. No parece destacar este número tanto respecto a otros años, pero porque este recuento no está desglosado. La cantidad de grandes incendios (más de 500 hectáreas), 52 en total, no llega a 2022 (64), pero sí sobrepasa al resto de años de la década cuando el filtro es entre aquellos de al menos 5.000 hectáreas. Y ya seis incendios van por más de 20.000 hectáreas (el máximo eran los dos de 2022 en estos diez años).

Ahora, las cifras específicas: A Rúa, Molezuelas y Benuza son, en este orden, los tres peores números del EFFIS durante la década en España. Pero no son los únicos que trascienden: seis de los diez incendios nacionales más grandes, según la predicción de estos satelites, han ocurrido en 2025, siendo los fuegos de Tábara (Zamora), Ferreras de Arriba (Zamora), Navalacruz (Zamora) y Bejís (Comunidad Valenciana) los que completan este listado.

El desglose por comunidades hace evidente la magnitud. Destacan también Oímbra y A Mezquita en Galicia y desbocado sigue el incendio de Jarilla, el peor con origen extremeño en esta década de registros (por encima del de Ladrillar en 2022). Al menos la mitad de todos los fuegos de más de 2.000 hectáreas en Castilla y León y Extremadura ha surgido en 2025.

La comparación con Europa

«Plena solidaridad con España, golpeada por el mega incendio del siglo», escribía Enmanuel Macron en X en apoyo a las las zonas más afectadas en la península. Las muestras de cariño desde otras partes del mundo, unidas a la ayuda extranjera para acabar con las llamas, son consecuencia de una desgracia que ha pasado de escala nacional a internacional.

Cuando la comparación se hace con toda Europa, los fuegos de A Rúa y Molezuelas suponen, respectivamente, el octavo y el noveno incendio con más hectáreas quemadas según el EFFIS. Por encima queda el infierno de Grecia de 2023, que rompió el techo de máximas hectáreas quemadas con grandes nucleos asolados (el más grande, de 96.610 ha, en Evros) y los de Portugal en 2022 y también en este año, contra las llamas en el término de Trancoso (con más de 60.000 ha).

Hablar de los incendios de Chandrexa, Oímbra o Jarilla, aunque no sean tan grandes como los antes citados, es también hablar de los fuegos más grandes de Europa. Forman parte de los 26 incendios del continente que habrían superado las 20.000 hectáreas según la clasificación de imágenes satelitales del EFFIS. De estos, nueve son españoles y seis de ellos se han originado en este último mes.

¿Y en cuanto a la superficie total calcinada?

Cuando la comparación se hace en base al total de hectáreas quemadas, España es el país con más superficie arrasada de los países europeos abordados por el EFFIS en 2025. Más de un 40% de esta recopilación de superficie arrasada (fuegos de 30 o más ha) es español. Pero el análisis de los totales es, en realidad, más complejo.

España no es el país con más proporción devastada (destaca Portugal, con el 2,84% de proporción quemada) ni el que más variación tiene respecto a la media 2006-2024, referencia del EFFIS (aquí sobresale más Eslovaquia, que multiplica por 13 este promedio). Pero he aquí más matices: en realidad el fuego se ha concentrado en una pequeña parte de la península, por lo que todo número relativo es según la superficie total que se considere, y los estados con pocos incendios son más susceptibles a variaciones.

España y Portugal, países muy castigados por los fuegos, se reparten los registros más catastróficos desde 1980 para los países en los que hay datos en la serie histórica del EFFIS. Pero mientras que los peores totales de Portugal se han dado en el siglo XXI, aquellos de España ocurrieron en el siglo anterior… hasta ahora. La suma española de 2025 pasa a ser una de los seis recuentos por encima de las 400.000 hectáreas.