¿Cuál es el margen de error de los radares móviles que reduce las multas y la pérdida de puntos? Con el nuevo límite de velocidad a 90 km/h las multas se podrían triplicar, según la AEA LA VERDAD Jueves, 7 febrero 2019, 12:17

La asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) asegura que la Dirección General de Tráfico (DGT) no aplica correctamente los márgenes de error de los radares móviles y, por tanto, se han impuesto multas y retiradas de puntos superiores a los que establece la Ley de Seguridad Vial.

Uno de estos casos ha llegado a los tribunales. El pasado 22 de enero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra falló a favor de un ciudadano que circulaba a 82 km/h en una vía limitada a 50 km/h y fue multado con 400 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir.

Tal y como se ratificó la sanción no contempló el margen de error del cinemómetro. En el caso de este conductor, el radar no estaba en una cabina fija de la carretera sino en un vehículo o trípode manejado 'in situ' por un agente de Tráfico. «Debe corregirse en cada caso la velocidad detectada por el radar, aplicando a la baja el índice máximo de error admisible», dictó el juzgado gallego. Esto supone que «si la velocidad del vehículo detectada por el cinemómetro es igual o inferior a 100 km/h, deberán restársele 5 km/h si la medición la realizó en posición estática o en 7 km/h si la efectuó desde vehículo en movimiento».

Por lo tanto, el fallo de la sentencia determinó que «como no consta ningún documento fehaciente en el expediente que acredite que el vehículo del radar se hallaba inmóvil, habrá de aplicarse en favor del interesado el margen de error más favorable, que es el previsto para cinemómetros en movimiento. Esto es 7 km/h».

Según esto, al conductor infractor el correspondería una multa de 300 euros y una pérdida de 2 puntos del permiso de conducción ya que el exceso de velocidad sería de 75 km/h respecto a los 50 km/h del límite de la vía.