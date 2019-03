Una madre se indigna al ver lo que había en el yogur de su hija Facebook «Mi niña se lo sacó de la boca y no se ahogó de milagro« LA VERDAD Viernes, 1 marzo 2019, 12:25

«Vaya tela con la sorpresa que traía unyogurt«. Así comienza su relato en Facebook una madre gaditana después de que su hija se sacara un extraño objeto de la boca mientras se tomaba el citado lácteo. Como si del haba seca de un Roscón de Reyes se tratara, esta pequeña de once años se llevó una buena sorpresa la pasada noche del miércoles durante la cena.

«Mi niña se lo sacó de la boca y no se ahogó de milagro. Imagine la cara que se me quedó cuando ví lo que era. Aún no me lo creo. Estamos todavía asustados. Menos mal que era mi hija mayor y reaccionó. Si llega a ser mi hijo de cinco años al que le doy esos yogures... No quiero ni pensarlo», explicó su madre a ABC.

El inusual hallazgo dejó a Encarni sin palabras. «Lo limpio y es un pedazo de trozo de hierro. ¡Qué asco!. Para que se ahogue. Pensaba que estas cosas eran mentira pero no... ¡Qué ascazo! Aún lo estoy flipando», explicaba en la citada red social.

El objeto metálico encontrado en el yogurt / Facebook

La empresa gallega que elabora estos yogures se ha puesto en contacto con la afectada. La marca considera lo ocurrido como «inconcebible, lo que hemos hecho es iniciar una investigación interna. Por supuesto, damos toda la credibilidad al cliente, no faltaría más, pero necesitamos unos días para indagar». También ha aclarado que se trata de un suceso «completamente singular que afecta a un único yogur» y que van a investigar «porque nunca nos ha ocurrido algo similar«.