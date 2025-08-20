La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista del incendio en los Montes del Courel, en las inmediaciones de Cruz de Outeiro (Lugo) EP

Los incendios avanzan cuatro veces más lentos desde el final de la ola de calor

La situación mejora, pero la amenaza continúa: hay 21 grandes fuegos vivos aún en cinco autonomías y miles de desalojados en León y Zamora

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:30

El fuego cada vez avanza más lento en las zonas en las que todavía campa fuera de control, pero la amenaza, como repiten todos los ... dispositivos de emergencia, aún no ha terminado, como lo demuestran los 21 grandes incendios que siguen activos, los mismos de un día antes, con llamas desbocadas en Orense, Cáceres, León y Zamora.

