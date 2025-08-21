La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo.

Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea

El suceso se ha producido de madrugada en la localidad de Tárrega

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:11

Una pelea entre dos jóvenes ha acabado esta pasada madrugada en tragedia en Tárrega, en Lleida, con la muerte de un joven de 18 años por arma blanca. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un chico de 17 años, como presunto responsable de la muerte de la víctima. Los hechos han ocurrido sobre la una de la madrugada. Por causas que aún no han trascendido, los dos jóvenes se han peleado, pero uno de ellos llevaba un arma blanca y ha asestado una herida mortal al otro chico. La víctima ha sido trasladada al hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, donde ha llegado con vida, pero ha acabado falleciendo como consecuencia de la gravedad de las heridas..

