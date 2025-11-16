Consigue trabajo fácil: las competencias más demandadas por las empresas en 2025, según Randstad.

María Ramírez Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

Hay quien asegura que encontrar trabajo se ha convertido en un deporte de alto riesgo. El motivo es que no basta con buscar una oferta que encaje con el perfil del candidato, sino que hay una serie de condiciones que tienen que darse para conseguir el puesto: disponer de un currículum capaz de destacar entre decenas de solicitudes, preparar una carta de presentación convincente y superar procesos de selección cada vez más exigentes. Un punto clave son las entrevistas, donde hay que seguir una serie de recomendaciones para cautivar al reclutador y conseguir la vacante.

Los errores más comunes al buscar trabajo son, por un lado, exagerar o incluso mentir sobre la experiencia, no adaptar el currículum a cada oferta y no investigar sobre la empresa. Hay que tener también en cuenta que, en la actualidad, muchas empresas no se limitan a publicar anuncios, sino que directamente realizan búsquedas activas de talento en páginas como LinkedIn. Por este motivo, se recomienda mantener el perfil actualizado para aumentar las posibilidades de aparecer en sus criterios de búsqueda y ser contactado para futuras oportunidades.

Competencias más demandadas en 2025

Las empresas están poniendo cada vez más el foco en determinadas habilidades y conocimientos. De hecho, según un informe de la empresa de recursos humanos Randstad, existe una serie de competencias que se posicionan como las más demandadas en 2025 y que pueden marcar la diferencia en el proceso de selección. Estas son las nueve que el estudio señala que tienen mayor peso tras analizar millones de ofertas de empleo y perfiles procedentes de las principales fuentes de los 24 mercados más importantes del mundo:

-IA y automatización

-Auditoría y 'compliance'

-Computación en la nube

-Atención al cliente

-Ciencia y análisis de datos

-Ingeniería y mantenimiento

-Finanzas y contabilidad

-Marketing, contenidos y publicidad

-Gestión y liderazgo de proyectos de software

Algunas de estas competencias pueden desarrollarse o reforzarse mediante cursos para actualizar el perfil sin necesidad de una larga carrera académica. Lo que está claro es que disponer de conocimientos extra abre la puerta a más oportunidades y a continuar en procesos de selección en los que hay numerosos candidatos.