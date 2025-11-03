Así son las falsas ofertas de trabajo que acaban suplantando tu identidad: «Le vaciaron la cuenta del banco» Los anuncios fraudulentos tienen algunas características comunes que permiten diferenciarlos

María Ramírez Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:22 Compartir

La proliferación de páginas web para encontrar ofertas de trabajo hace que el proceso de búsqueda sea mucho más sencillo. Plataformas como LinkedIn, InfoJobs, Indeed o Glassdoor permiten a los usuarios acceder a miles de oportunidades, crear perfiles profesionales y conectar directamente con empresas de diferentes sectores. Sin embargo, este tipo de aplicaciones son un arma de doble filo: pueden abrir la puerta a estafas.

No es la primera vez que algunos usuarios han reportado anuncios fraudulentos que solicitaban datos personales, pagos anticipados o incluso información bancaria. Estas estafas suelen presentarse como oportunidades demasiado atractivas para ser reales: ofrecen horarios extremadamente flexibles, salarios superiores a la media y beneficios casi irresistibles. Otro indicativo que puede ser sinónimo de alerta es cuando prometen grandes ganancias rápidas y sin esfuerzo.

Cuidado con este tipo de ofertas

La hostelería es uno de los sectores en los que se ofrecen vacantes que terminan en timo. Una de ellas es la que ha denunciado la popular cuenta de X @soycamarero, que ha compartido un caso de estafa que califica de «muy grave». El anuncio era para buscar un camarero en turno de mañanas por un salario de 1420 euros y con contrato indefinido. Sin embargo, había gato encerrado. «Una supuesta agencia de colocación pedía a los candidatos el DNI por ambas caras, datos de la Seguridad Social y más información personal», explica este perfil.

🚨 Alerta importante.

Me han hecho llegar un caso muy grave de estafa con ofertas falsas de empleo para camareros.



En una aplicación de anuncios, una supuesta agencia de colocación pedía a los candidatos el DNI por ambas caras, datos de la Seguridad Social y más información… pic.twitter.com/Maq0AIOxXt — Soy Camarero (@soycamarero) September 22, 2025

Tras conseguir esta información, los responsables de la supuesta oferta citaron a diez personas para una entrevista en una cafetería que, según relatan en este tuit, no sabían nada del tema. «Al llegar, el propio dueño confirmó que era todo un engaño», aclaran. Los ciberdelincuentes habían logrado su objetivo: obtener los datos personales de los solicitantes antes de que se dieran cuenta del fraude. SoyCamarero asegura que las consecuencias fueron «terribles» para los afectados: «A una de las víctimas le intentaron pedir un crédito de 50.000 euros, a otra le vaciaron la cuenta y a más de una le intentaron suplantar la identidad».

Ante esta situación, esta cuenta de X recuerda que nunca se debe mandar el DNI ni datos bancarios por internet a desconocidos. Asimismo, recomiendan desconfiar de los anuncios que piden demasiada información antes de la entrevista. Otro punto clave es identificar que la empresa existe y prestar atención a señales de alerta, como actitudes extrañas de los responsables o presiones para facilitar información sensible de manera inmediata.

Temas

Estafas

Internet