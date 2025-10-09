Hospital Quirónsalud Murcia, un equipo de prestigio que lidera la salud en la Región

Ana Cejalvo Jueves, 9 de octubre 2025, 10:40 | Actualizado 12:16h. Compartir

El Hospital Quirónsalud Murcia se ha consolidado como uno de los grandes líderes de la sanidad privada en la Región de Murcia. Su modelo asistencial se apoya en tres pilares fundamentales: innovación digital, seguridad del paciente y trato humano.

La combinación de un cuadro médico de prestigio con la tecnología más avanzada lo mantiene en la primera línea de la medicina privada. Este enfoque permite diagnósticos más precisos y tratamientos de última generación.

Además, asegura un acompañamiento cercano en cada etapa del proceso asistencial.

¿Quiénes forman parte del cuadro médico de Quirónsalud Murcia?

El hospital reúne un equipo de especialistas de primer nivel en todas las áreas clave de la medicina.

En Traumatología, el doctor Diego Giménez aporta una dilatada experiencia. Por su parte, en Oncología sobresale el doctor Joseba Rebollo, que impulsa tratamientos de vanguardia con un enfoque multidisciplinar.

La atención urgente, esencial en cualquier centro hospitalario, está garantizada por el doctor Fulgencio Molina, jefe de Urgencias. Es el responsable de ofrecer una respuesta rápida y eficaz en situaciones críticas.

La salud de la mujer y la infancia también cuenta con referentes. Hablamos de los doctores Víctor Villalobos, jefe de Ginecología, y José Luis Alcaraz, jefe de Pediatría. Ambos trabajan de manera coordinada para brindar un cuidado completo a madres e hijos.

Precisión y seguridad en diagnóstico y cirugía

En el campo del diagnóstico por imagen, la precisión está asegurada bajo la dirección del doctor José Ramón Olalla. Además, en Cirugía Plástica y Dermatología, los referentes son el doctor Eduardo Álvarez y la doctora Eugenia Cutillas.

El corazón de los pacientes está en manos del doctor Matías Pérez, jefe de Cardiología, con una trayectoria consolidada en procedimientos complejos. A su vez, los avances en Aparato Digestivo y Oftalmología llegan de la mano de los doctores Antonio Sánchez y Manuel Losada.

La Cirugía General, una de las áreas troncales del hospital, está liderada por el doctor Juan A. Luján, así como la Cirugía Torácica por el doctor Jesús Martinez y la Cirugía Pediátrica por el doctor Detlef Oliu.

Asimismo, el doctor Víctor Vera en Medicina Interna, el doctor Cristóbal Moreno en Urología y el doctor Pedro Orenes en la Unidad Dental refuerzan la calidad asistencial en disciplinas clave.

La excelencia en especialidades críticas

La alta complejidad quirúrgica también tiene representación.

El área de Neurocirugía está en manos del doctor Juan Campos. Por otro lado, áreas clave como Otorrinolaringología, Neurología y Neumología cuentan con la solvencia de la doctoras Agustina Sevilla y Laura Gañán, la doctora Catalina Díaz y el doctor Miguel Henrique Reyes.

El manejo del dolor y la precisión diagnóstica en campos muy específicos recaen en el doctor Vicente Roqués, jefe de la Unidad del Dolor, y en la doctora Teresa Lluch, responsable de Neurofisiología. A ellos se suman el doctor Luis Carreño, jefe de Anestesiología, y el doctor Matías Ros, jefe de Psiquiatría. Juntos conforman un equipo que refuerza el prestigio del hospital en la región

La suma de experiencia médica y técnicas de vanguardia permite al Hospital Quirónsalud Murcia ofrecer un cuidado integral y adaptado a cada persona. Con ello se consolida como un referente de calidad asistencial en la sanidad privada regional.

Pincha aquí para conocer el cuadro médico completo del Hospital Quirónsalud Murcia

¿Qué papel juega la humanización en el nacimiento y la salud maternoinfantil?

La Unidad Materno-Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha llevado a cabo una completa remodelación de sus instalaciones con el objetivo de ofrecer un entorno más confortable, moderno y adaptado a las necesidades de madres, bebés y familias. Los nuevos espacios combinan tecnología de vanguardia con un diseño pensado para garantizar la máxima seguridad y bienestar.

Su Servicio de Ginecología ofrece una atención integral a la salud de la mujer en todas las etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la madurez. Su labor se centra en la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento especializado de las principales patologías ginecológicas.

El equipo, formado por profesionales de reconocido prestigio, aplica técnicas de última generación como la cirugía mínimamente invasiva, la histeroscopia o la laparoscopia avanzada. Además, desarrolla programas específicos para el seguimiento del cáncer ginecológico, el manejo de la endometriosis y los miomas. También ofrece atención personalizada para los problemas del suelo pélvico y la salud hormonal.

El objetivo es garantizar a cada paciente una asistencia segura, de calidad y adaptada a sus necesidades individuales.

El mejor Servicio Materno-Infantil de España

El Servicio Materno Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha sido galardonado como el mejor de España en la séptima edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards que otorga la consultora especializada Higia Benchmarking y que reconocen la excelencia hospitalaria a través de indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial.

El Servicio Materno-Infantil del Hospital Quirónsalud Murcia ha sido distinguido por su modelo asistencial centrado en la humanización del nacimiento y la atención integral a la madre, el recién nacido y la familia y cuenta cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por ginecólogos, pediatras, matronas, enfermeras y auxiliares que acompaña a la madre y su familia en todo el proceso de parto. La filosofía del servicio se basa en la humanización del nacimiento, ofreciendo un entorno seguro y respetuoso.

La filosofía del servicio se basa en la humanización del nacimiento, ofreciendo un entorno seguro y respetuoso. Para ello, la dilatación se realiza en habitaciones individuales, donde la paciente puede estar acompañada en todo momento por la persona o personas que elija.

Asimismo, la unidad cuenta con un sistema de monitorización centralizada que refuerza esa intimidad. Esto permite al equipo de matronas seguir la frecuencia cardíaca fetal sin interrumpir a la futura mamá y a la familia con visitas constantes a la habitación.

El contacto piel con piel se prioriza en todos los casos, incluso durante las cesáreas. Siempre que es posible, el recién nacido permanece con la madre en reanimación. Cuando esto no es viable, se facilita que el padre realice el piel con piel en la habitación, con el acompañamiento continuo del personal asistencial.

El hospital dispone también de una UCI neonatal equipada con la tecnología necesaria para atender a los recién nacidos y niños que requieran cuidados intensivos. Una de las características diferenciales de este servicio es que los padres y familiares pueden estar presentes las 24 horas del día. Así se favorece su implicación en los cuidados y se garantiza que la experiencia sea lo más cercana y humanizada posible.

¿Qué avances destacan en cirugía y traumatología?

La Unidad de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirónsalud Murcia dispone de los últimos avances tecnológicos y de un equipo multidisciplinar altamente cualificado. Esto garantiza que los pacientes obtengan diagnósticos precisos y tratamientos adaptados a cada caso.

El servicio es pionero en la aplicación de técnicas laparoscópicas para el tratamiento de patologías digestivas. Esta vía mínimamente invasiva reduce el dolor postoperatorio, acorta los tiempos de recuperación y ofrece mejores resultados estéticos para el paciente. Además, el equipo cuenta con amplia experiencia en cirugía de la obesidad y en el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon y recto, situándose como uno de los referentes a nivel nacional en estas áreas.

Una de las particularidades más valoradas de la unidad es su servicio de segunda opinión. Gracias a él, los pacientes pueden contrastar diagnósticos y explorar las opciones de tratamiento más avanzadas con la tranquilidad de contar con especialistas de prestigio.

La cobertura se completa con un servicio de urgencias de Cirugía General y Digestiva disponible las 24 horas. Está integrado por especialistas con formación específica en enfermedades endocrinas, hepatobiliares, pancreáticas, colorrectales y de la pared abdominal. De este modo, los pacientes que requieren asistencia inmediata disponen de una atención eficaz y segura en todo momento.

El compromiso del servicio es ofrecer una atención personalizada, integral y de calidad, cumpliendo de forma estricta todas las normativas y protocolos de seguridad.

Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Murcia

El Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica es uno de los referentes regionales en el abordaje integral de las lesiones y patologías del aparato locomotor.

Su equipo de especialistas ofrece una atención altamente cualificada, aplicando técnicas quirúrgicas avanzadas y protocolos de recuperación diseñados de forma individualizada. Atienden tanto a deportistas con lesiones agudas como a pacientes con enfermedades degenerativas que requieren cirugía compleja.

La estructura del servicio está organizada en áreas específicas, lo que permite un alto grado de especialización y excelencia:

Unidad de hombro y codo. Especializada en lesiones deportivas, inestabilidades y cirugía artroscópica avanzada.

Unidad de rodilla. Con experiencia en artroscopia, reconstrucciones ligamentarias, cirugía meniscal y prótesis de última generación.

Unidad de cadera y pelvis. Dedicada a patología degenerativa, fracturas y cirugía protésica mínimamente invasiva.

Unidad de pie y tobillo. Aborda malformaciones, artrosis y lesiones deportivas con técnicas correctoras.

Unidad de columna. Está especializada en hernias discales y deformidades vertebrales, incorporando procedimientos de mínima invasión.

Unidad de miembro superior e inferior. Centrada en fracturas, traumatismos complejos y patología musculoesquelética general.

A esta estructura se suma la incorporación de medicina regenerativa, con técnicas como plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento y células madre. El objetivo es reducir los tiempos de recuperación y optimizar los resultados funcionales.

El servicio se completa con un equipo de fisioterapia y rehabilitación que trabaja en estrecha coordinación con los traumatólogos. Así se garantiza un proceso de recuperación integral y adaptado a cada caso.

Con una estructura multidisciplinar y una clara apuesta por la innovación, el Servicio de Traumatología de Quirónsalud Murcia se ha convertido en un hospital de referencia en la Región de Murcia. Su labor se centra en la prevención, el tratamiento y la recuperación de las lesiones del aparato locomotor.

Un modelo asistencial centrado en las personas

El Hospital Quirónsalud Murcia ha transformado su modelo asistencial situando al paciente en el centro de cada proceso. A través del Portal del Paciente, cada usuario puede gestionar sus citas, acceder a resultados en tiempo real y comunicarse de forma directa con su médico. Esto garantiza mayor autonomía, transparencia y confianza en todo el proceso.

Por otro lado, los Protocolos de Preparación de Primera Consulta permiten adelantar pruebas diagnósticas y convertir la primera visita en una consulta de alta resolución. Así se reducen los tiempos de diagnóstico y se evitan desplazamientos innecesarios. Además, las trayectorias clínicas personalizadas, visibles y trazables en el portal, aseguran un seguimiento continuo y adaptado a cada patología.

De esta manera, el Hospital Quirónsalud Murcia combina excelencia médica, soluciones digitales y trato humano para ofrecer una experiencia asistencial única en la región.

Tecnología e inteligencia artificial al servicio de las personas

Para conseguir todo esto, el hospital apuesta decididamente por la digitalización de los procesos asistenciales y la incorporación de tecnología de última generación. Dispone de equipamiento avanzado en diagnóstico por imagen y sistemas de cirugía mínimamente invasiva, lo que se traduce en procedimientos más seguros, precisos y con una recuperación más rápida.

La implantación de la historia clínica electrónica unificada, la gestión digital de citas y resultados y los programas de telemedicina refuerzan la cercanía con los pacientes. Además, la incorporación de inteligencia artificial en diagnóstico y monitorización, junto con tecnología robótica en determinadas áreas quirúrgicas, sitúa al hospital a la vanguardia de la sanidad privada en la región.

En este proceso de transformación digital destacan herramientas como Scribe, que facilitan a los profesionales el registro y la organización de la información clínica. De esta manera, los médicos dedican más tiempo a la atención directa y mejoran la precisión de los historiales médicos.

Una atención médica innovadora y personalizada en la Región

El compromiso del Hospital Quirónsalud Murcia es claro: unir innovación y trato humano para poner siempre a la persona en el centro. Esa visión lo convierte en una institución de prestigio y confianza dentro de la sanidad privada de la Región de Murcia.

Si buscas un hospital que combine la mejor tecnología con una atención cercana y personalizada, Quirónsalud Murcia es la elección para tu cuidado y el de tu familia.

