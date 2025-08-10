Cuidado con el queso si tomas estos medicamentos tan comunes: «Puede ser muy peligroso»

María Ramírez Domingo, 10 de agosto 2025, 10:35 Comenta Compartir

A menudo se piensa en el alcohol como la principal sustancia que puede alterar el efecto de un medicamento, pero se presta poca atención al papel que desempeñan los alimentos. Lo cierto es que la alimentación puede influir significativamente en la forma en la que un fármaco actúa en el organismo. En algunos casos, esta interacción es beneficiosa, ya que puede mejorar su absorción. Por ejemplo, el hierro se recomienda tomarlo con alimentos ricos en vitamina C, como la naranja. Sin embargo, estas interacciones no siempre resultan favorables. Hay comidas que pueden dificultar la acción de ciertos tratamientos: reducen su eficacia o incluso provocan efectos adversos.

La dieta es un factor clave a la hora de medicarse. Por ello, es recomendable consultar con un profesional qué productos evitar o reducir su consumo mientras se sigue un tratamiento. Uno de los más consabidos es el papel de la cafeína o la teína, que pueden generar efectos secundarios. No obstante, existen combinaciones menos evidentes que los pacientes suelen pasar por alto.

¿Qué ocurre con el queso?

La farmacéutica Elena Monje, más conocida en redes sociales como @infarmarte, ha advertido en su perfil de Instagram del peligro de ingerir queso en ciertos casos. La profesional explica que hay un grupo de fármacos llamados inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) que se usan para tratar enfermedades como la depresión o el Parkinson. Estos bloquean una enzima que normalmente elimina una sustancia que está en algunos alimentos como el queso, llamada tiramina. «Si esa tiramina se acumula puede provocar una crisis hipertensiva: dolor de cabeza intenso, palpitaciones y tensión muy alta. En casos graves puede ser muy peligroso», detalla.

Esto también puede suceder con otros medicamentos como con el antibiótico Linezolid o con la Procarbazina, usada para el cáncer. Los quesos que más reacción pueden causar son los curados, como el Roquefort, Parmesano o Camembert. «La tiramina también está presente en otros alimentos, así que si estás en tratamiento con estos medicamentos evita quesos curados, embutidos, vino tinto, cerveza artesanal y salsas fermentadas como la de soja», concluye la farmacéutica.