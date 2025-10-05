La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Real Murcia se acercan a los aficionados del fondo sur después del empate ante el Sevilla Atlético. ANDRÉS MOLINA / AGM
Fútbol | Primera RFEF

El Real Murcia no sabe remontar en casa

Los granas, tras el 1-1 ante el Sevilla Atlético, encadenan 20 partidos como local sin vencer cuando empiezan perdiendo, con cinco empates y 15 derrotas

David Soria

David Soria

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:32

Una remontada siempre es difícil en el fútbol y en Primera Federación. Y en el caso del Real Murcia y jugando como local, mucho ... más. No hay final feliz cuando un visitante se pone 0-1 en el Enrique Roca. Pasan las temporadas y los entrenadores, da igual el rival o cómo jueguen los granas. Lo peor que le puede pasar sigue siendo empezar perdiendo en casa. El pasado viernes tampoco fue una excepción. Las llegadas y ocasiones acumuladas ante el Sevilla Atlético solo sirvieron para rescatar un punto con un 1-1. Ya son tres años sin que los murcianistas logren una remontada en su estadio.

