El Real Murcia no sabe remontar en casa

Una remontada siempre es difícil en el fútbol y en Primera Federación. Y en el caso del Real Murcia y jugando como local, mucho ... más. No hay final feliz cuando un visitante se pone 0-1 en el Enrique Roca. Pasan las temporadas y los entrenadores, da igual el rival o cómo jueguen los granas. Lo peor que le puede pasar sigue siendo empezar perdiendo en casa. El pasado viernes tampoco fue una excepción. Las llegadas y ocasiones acumuladas ante el Sevilla Atlético solo sirvieron para rescatar un punto con un 1-1. Ya son tres años sin que los murcianistas logren una remontada en su estadio.

Mientras que a domicilio el equipo grana sí ha podido rehacerse en los últimos años en varios encuentros que empezaron 0-1 como ante el Recreativo Granada (1-2, 2023-24), el Sevilla Atlético (1-2, 2024-25) y el Betis Deportivo (1-2, 2024-25), en casa lleva mucho tiempo sin ser capaz de encontrar esa dosis de acierto, de oportunismo y de calidad individual para llevarse los tres puntos. Y eso que en ese periodo ha acumulado numerosas situaciones en desventaja para aprender de la experiencia, pero ha acabado impotente y alimentando la frustración en un Enrique Roca que no lograba ser el fortín esperado.

En total, son 20 los partidos seguidos en los que los murcianistas no logran remontar como local. Apenas rescataron cinco empates y sumó hasta 15 derrotas. Dicho de otra forma, solo ha sumado 5 puntos de esos 60 en juego cuando el contrario golpeó primero. Muchos han sido los técnicos que han buscado remontadas y han fallado en el intento. Mario Simón, Gustavo Munúa, Pablo Alfaro, Fran Fernández y Joseba Etxeberria han tenido que probar ese sabor amargo.

Los del Enrique Roca no voltean un 0-1 desde hace tres años, cuando ganaron 4-2 a la SD Logroñés con un triplete de Pedro León

De esta manera, remontar en Primera RFEF es prácticamente una misión imposible para el Real Murcia jugando como local. Ya en la temporada 2022-23, en su debut en la categoría, acumuló cuatro derrotas consecutivas en este tipo de contextos al caer ante Osasuna Promesas (1-4), el Atlético Baleares (0-1), el Intercity (0-1) y el Eldense (1-2). Y tampoco le fue mejor en la 2023-24. Aún con Gustavo Munúa, fue derrotado por el Córdoba (1-3) y por el Atlético Sanluqueño (2-3). Y con Pablo Alfaro en el banquillo, perdió ante el Antequera (1-2), el Intercity (0-1) y el Castellón (2-3). Solo salvó un punto ante el Atlético de Madrid B (1-1).

Ya en la temporada pasada, Fran Fernández tampoco pudo cambiar esa dinámica. Se estrenó en casa con un 0-1 contra el Yeclano Deportivo y dirigió por última vez al equipo con un 0-1 frente al Nàstic de Tarragona, en el 'playoff'. Entremedias, también perdió ante el Betis Deportivo (0-1), el Alcoyano (0-1), el Sevilla Atlético (0-2) y la UD Ibiza (0-2). Solo empató ante el Intercity (1-1) y la AD Ceuta (1-1) en dos intentos incompletos de remontada. Con Joseba Etxeberria la racha negativa aumenta. Además del 1-1 ante el filial hispalense, tampoco pudo ganar al Villarreal B tras empezar perdiendo en el anterior partido como local. Apenas sacó un punto con un gol en el tiempo añadido de Palmberg, también al rescate el viernes.

Último triunfo con Simón

Así, para encontrar el último precedente de remontada hay que retroceder tres años. Los del Enrique Roca no voltean un 0-1 desde el 1 de octubre de 2022. Aquella noche fueron capaces de ganar a la SD Logroñés en un partido lleno de goles, expulsiones y giros de guión. Los riojanos se pusieron por delante, el Murcia puso el 2-1 y los visitantes empataron, aunque a partir del minuto 90 llegaron dos goles más para conseguir un 4-2.

Los entonces dirigidos por Mario Simón acabaron con 10 jugadores y la SD Logroñés, con nueve. Aunque el gran nombre propio fue el de Pedro León con un 'hat-trick' fundamental luego rematado por Miku. Por ahora, esa sigue siendo la última remontada en casa del Real Murcia, sin finales felices cuando los inicios de partido en el Enrique Roca tampoco lo son.