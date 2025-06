El Real Murcia hace las paces con la Liga

José Otón Martes, 10 de junio 2025, 11:17 Comenta Compartir

Felipe Moreno lo tenía todo preparado en caso de ascenso del Real Murcia a Segunda. También un acuerdo que se ha ido cocinando desde hace meses con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, por el que la entidad que rige el fútbol profesional español dejaría de ser un acreedor grana y una de las entidades que ha puesto en peligro el Plan de Reestructuración del Real Murcia. El apretón de manos entre Javier Tebas y Felipe Moreno en la jornada de este lunes en la sede de la Liga, en Madrid, pone fin a una etapa de enemistad y normaliza la situación de un club de fútbol que se salió del redil en los últimos años de Jesús Samper y que desde entonces ha vivido con la soga al cuello y con el miedo a volver a ser castigado como en 2014.

Hasta que ha llegado el nuevo propietario grana, que ha pagado la deuda pública, ha tapado el resto de agujeros y ha preparado a la entidad grana para volver al fútbol profesional, un deseo también mostrado ayer por Tebas sabedor del potencial de un club que cuenta con casi quince mil abonados en Primera Federación y que sería un polo de atracción si regresa, al menos, a Segunda División. De ahí que la Liga haya facilitado un acuerdo para que el Real Murcia abone su deuda con el fútbol español de forma cómoda, algo más de 1,9 millones que el club grana debía devolver a la LFP, además de otra cantidad superior a 300.000 euros, que se han visto reducidos considerablemente.

Impugnación del Plan de Reestructuración

Cabe recordar que el pasado 2 de mayo de 2024 el Juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia acordó, a través de un auto, la homologación judicial del Plan de Reestructuración del Real Murcia aprobado por sus accionistas, una ordenación y reducción de la deuda que también afectó a la Liga de Fútbol Profesional. De hecho, solo veinte días más tarde la propia Liga, en su condición de acreedora, interpuso una demanda incidental de impugnación de dicho auto de homologación. De los miles de accionistas y acreedores de la entdad, solo un pocos decidieron revelarse, como el organismo que dirige Tebas que formó parte de un grupo reducido de afectados en el que, tras la salida primero de Enrique Roca y ahora de la Liga, ya solo quedan Fibranet, García de la Vega, la firma One Management relacionada con el agente Paco Casal, el Mallorca y el Málaga.

El Real Murcia, con el acuerdo firmado, deberá afrontar el pago de un millón de euros, aunque por ahora, mientras que esté en Primera Federación, no estará obligado a rascarse el bolsillo. Si lo tendrá que hacer en caso de que transcurran tres años sin volver al fútbol profesional, y a razón de 200.000 euros anuales y de 300.000 en caso de aSegunda y posteriormente a Primera División. Según fuentes del club grana, este acuerdo queda «fuera del perímetro de afectación del Plan de Reestructuración», y por lo tanto «no existe quebranto del principio de ausencia de trato paritario o tratamiento discriminatorio entre créditos de la misma clase y entre clases del mismo rango». El siguiente paso para el Real Murcia, que ha sido pionero en este ámbito, será remitir a la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Murcia este acuerdo entre las partes, a espera de que a partir del próximo 9 de julio esta instancia resuelva el resto de impugnaciones al Plan de Reestructuración, último escollo para que la entidad centenaria quede completamente limpia de deudas.

Independientemente del plano económico, este acuerdo es algo más ya que la Liga y Tebas descendieron al Real Murcia a Segunda B en el verano de 2014 y desde entonces la LFP se había convertido en uno de los grandes enemigos del murcianismo, que consideró que el castigo recibido por la entidad grana fue cruel y desproporcionado respecto a otros clubes históricos del fútbol español que con el mismo o más volumen de deuda pública y privada no fueron defenestrados a los sótanos del fútbol español, como sí pasó con el Real Murcia. Una herida que, a pesar de los acercamientos producidos con Tebas en los meses de gestión de Guillermo Martínez Abarca o Francisco Tornel, entre otros dirigentes, no había podido cicatrizar desde hace once años.