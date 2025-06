El futuro de Fran Fernández en el Real Murcia, primera tesitura de Felipe Moreno y Goiria

Fue un encuentro tranquilo, en el vestuario del Enrique Roca, y con todo los futbolistas del Murcia y técnicos presentes. Un encuentro informal el ... del mediodía de este lunes, en el que los jugadores granas aprovecharon para recoger sus pertenencias y para hacer una pequeña reflexión sobre lo sucedido el sábado ante el Nàstic. Tomaron la palabra los capitanes del equipo, también Fran Fernández, el técnico, y Asier Goiria, director deportivo.

No hubo ni acritud ni reproches, y sí mucha tristeza y dolor por no conseguir el objetivo. Y también algunas lágrimas de futbolistas que han acabado su participación en esta temporada muy fastidiados, como David Flakus, uno de los más afectados. No obstante, será hoy, en una comida de club, cuando el Real Murcia 2024-25 baje definitivamente el telón a una temporada que ha dejado un sabor agridulce; por un lado el Real Murcia ha vuelto a jugar un 'playoff' para subir a Segunda siete años después, pero a la vez cayó antes de tiempo teniendo argumentos para llegar más lejos. Esa es la cuestión.

Y tras la comida, a la que acude el presidente grana, llegará el turno de Felipe Moreno, abatido y resignado en el antepalco del Enrique Roca el pasado sábado pero con ganas de empezar a trabajar otra vez. No contemplaba bajarse del tren del ascenso tan rápido, pero ya piensa en la próxima campaña y en cómo hacer, sin revoluciones, una plantilla más fuerte y sólida que la de este año. El cordobés sabe que hay que tomar decisiones y la primera ya la dejó entrever hace semanas cuando dijo que quería a Asier Goiria, que solo firmó para un año, al frente de la secretaría técnica grana del curso 2025-26 junto a su equipo de trabajo formado por Unai Zubiaur, Iban Markitz y Zigor Eguiarte. Aseguró que le gusta la forma de trabajar del vasco, un perfil distinto al de Javier Recio al que sin embargo despidió teniendo un año más de contrato. El caso contrario.

Continuidad en los despachos

Goiria quiere seguir, su grupo de ayudantes también, pero el ex del Amorebieta tiene pendiente una conversación con el presidente grana de la que debe salir la renovación del vasco. Y también las líneas del nuevo proyecto en el que Fran Fernández no tiene plaza asegurada, pese a que el almeriense tiene contrato para el próximo ejercicio tras conseguir que su equipo jugara el 'playoff'.

La gestión de la plantilla, la incapacidad de luchar por el primer puesto hasta el final, la forma de caer en el 'playoff' ante un débil Nàstic y también algunas relaciones personales deterioradas por el paso de los meses serán objeto de análisis esta semana. Lo que es evidente es que las relaciones están dañadas, y más después de la rueda de prensa de Fran Fernández hace unas semanas en la que exigió cariño, en un claro mensaje hacia los de arriba. Fue el propio técnico, aquella mañana, el que desveló que no todo era color de rosa de puertas hacia dentro.

Asier Goiria, una vez renueve, tendrá que hincarle el diente a este asunto: seguir adelante con Fran Fernández o buscar otro perfil que se adapte más al Real Murcia y a la necesidad de la entidad de regresar cuanto antes al fútbol profesional. Tal es la incertidumbre que ni el propio técnico, tras perder con el Nàstic, aseguró que fuera a seguir de grana.

Una vez tomada la decisión sobre el banquillo, tanto Felipe Moreno como Asier Goiria tendrán otros asuntos relevantes encima de la mesa, como la continuidad un año más sobre el césped de Pedro León, que completó su tercera campaña de grana tras su regreso a casa. Su rendimiento ha ido de más a menos, pero no siempre dependió de él. El primer año con Mario Simón jugó 2.756 minutos e hizo 15 goles, pero no logró jugar el 'playoff'.

El curso siguiente fue víctima de los problemas estructurales del equipo grana y solo alcanzó los 1.738 minutos aderezados con 3 goles. Y en este curso, con 1.548 minutos y 4 dianas, se ha sentido más frustrado que nunca, ya que su estilo de juego no ha encajado en lo propuesto por su entrenador, que quería un Real Murcia agresivo en la recuperación y también contragolpeador, pero no dominador del balón, justo lo que mejor le viene al muleño.

Pedro León tiene firmados dos años más para trabajar en la secretaría técnica grana y el presidente tiene planes para él, aunque su amargor por este final de curso le puede hacer seguir un año más en el césped en busca del ascenso, misión para la que volvió al Real Murcia.