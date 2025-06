El Real Murcia de los dos delanteros ya no es una excepción en el Enrique Roca

Durante muchos meses, a Fran Fernández se le preguntaba por la posibilidad de jugar con dos delanteros. El entrenador del Real Murcia solo lo ... estaba haciendo con uno salvo en casos puntuales en las segundas partes. Era fiel al 4-2-3-1 y al mediapunta Juan Carlos Real. En gran medida, el equipo era Real y 10 más. Sin embargo, en plena lucha por el ascenso a Segunda División, el 4-4-2 ha dejado de ser una noticia en los onces iniciales granas, en concreto cuando el equipo juega como local. Incluso ahora sería previsible ver ese sistema mañana ante el Nàstic (20.30 horas) en la vuelta de las semifinales del 'playoff' si se atiende a los últimos partidos que se han disputado en el estadio Enrique Roca.

El giro táctico comenzó en marzo, en la jornada 28. El conjunto murcianista venía de perder tres partidos seguidos como local, ante el Alcoyano (0-1), el Sevilla Atlético (0-2) y la UD Ibiza (0-2). «Habrá que buscar soluciones, cambios de sistema, jugar más directo, acumular más gente en el área contraria... Otras cosas», admitía Fran Fernández después de la derrota ante el filial hispalense. Poco después, llegó el golpe de efecto ante el Fuenlabrada. Un 4-4-2 de inicio con David Flakus y Raúl Alcaina arriba, además de otros dos atacantes como Pedro Benito y Davo en las bandas. El equipo ganó por 2-0 y el técnico almeriense superó una situación delicada.

En ese momento, la duda radicaba en si se trataría de algo circunstancial o de un punto de inflexión. Con el paso de los encuentros se confirmó lo segundo. Y es que la doble punta regresó casi cada vez que el Murcia era local. Lo hizo en las jornadas 32, 36 y 38. Ante la AD Ceuta y el Antequera, Flakus y Alcaina volvieron a formar pareja. Y ante el Algeciras, Matheus Cadorini fue el acompañante del esloveno. Solo jugó con un único punta ante el Fuenlabrada y contra el Villarreal B. La excepción se volvió casi norma. De ese modo, de esos seis encuentros en el Enrique Roca en cuatro hubo un 4-4-2.

Plan B a domicilio

La contrapartida, claro, estuvo en la figura de Juan Carlos Real. Fue titular en 24 de las primeras 27 jornadas. Pero en casa, en ese tramo de media docena de partidos, solo fue de la partida dos veces. Ahora está teniendo que adoptar otro papel con una mayor presencia en el banquillo. «Lo llevo bien. Me considero un jugador de equipo. Hay momentos en los que he jugado y otros en los que no tanto. Lo importante es que el equipo funcione. Somos una gran plantilla, muy larga», reconoció ayer mismo ante los medios de comunicación.

Los granas enlazan seis encuentros sin perder en su campo, con cuatro victorias y dos empates sumando 14 puntos de 18

Mientras tanto, en los últimos seis partidos como visitante, cinco de Liga más el de Tarragona en 'playoff', el entrenador almeriense decidió que el equipo siguiera formando con el 4-2-3-1 primigenio. Incluso lo hizo con un 4-3-3, en Alcorcón. En el Nou Estadi, Flakus fue la referencia, con Pedro Benito y Loren Burón en las bandas y con Real como enganche. Ya en la recta final del partido, el delantero fue sustituido por Alcaina. En otros casos a domicilio como ante el Sanluqueño y el Intercity, los dos puntas sí coincidieron en las segundas partes a modo de plan B.

Dos fórmulas con éxito

Lo cierto es que ambas fórmulas, ya sea con un delantero o con dos, han dado algún tipo de resultado. Así, el 4-4-2 ya habitual en casa ha llegado con una gran racha de imbatibilidad del Real Murcia en el Enrique Roca, con seis partidos seguidos sin perder. Ha sumado 14 puntos de 18, con cuatro victorias frente al Fuenlabrada, el Recreativo, el Villarreal B y el Algeciras y dos empates contra el Ceuta y el Antequera. Antes ya llegó a estar otros siete encuentros como local sin derrotas, entre las jornadas 7 y 20, aunque en ese caso sumó cuatro empates (Marbella, Atlético de Madrid B, Sanluqueño e Intercity) y tres victorias (Alcorcón, Castilla y Hércules) para hacer 13 puntos de 21.

«Habrá que buscar soluciones, acumular más gente en el área», admitió el técnico en plena racha de derrotas como local

En Tarragona no se repitió la doble punta, pero el regreso al 4-2-3-1 también fue fructífero. Y es que Juan Carlos Real supo conectar con Flakus. Un jugador de segunda línea como el coruñés agradece las rupturas que siempre ofrece el delantero. Eso se vio en dos ocasiones: primero en la jugada del 0-1, cuando el mediapunta vio el desmarque del ariete, que acabó asistiendo de tacón a Pedro Benito, y luego tras el descanso, cuando le metió un balón al espacio que pudo ser el 0-2, aunque el portero del Nàstic salió del área y despejó. «Estamos pendientes el uno del otro», admite Real. El 4-4-2 le ha dado buenos números a Fran Fernández, pero en Tarragona confirmó la buena conexión con un mediapunta. Dos opciones para un partido decisivo.